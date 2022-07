Harlem'in yıldız ismine kurşun yağdı

ABDPost.com'da yer alan habere göre NYPD bu hafta Darius Lee’nin çok sayıda silahtan çıkan düzinelerce kurşun ile vurulduğunu düşündüğünü açıkladı. NYPD bu hafta Darius Lee’nin çok sayıda silahtan çıkan düzinelerce kurşun ile vurulduğunu düşündüğünü açıkladı.





Olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde bulunan kovanlardan 10 adet silah kullanıldığını belirledi. Yetkililer, olay yerinde 3 silahın daha ele geçirildiğini söyledi.





53 merminin ateşlendiği partide Lee ve diğer sekiz kişi vuruldu.





Lee’nin Lincoln Tıp Merkezi’nde öldüğü açıklanırken, diğerleri hayati tehlike oluşturmayan yaralanmalar nedeniyle Harlem Hastanesi’nde tedavi altına alındı.





The Bronx’taki St. Raymond High School for Boys’un eski yıldızı, Teksas’taki Houston Baptist Üniversitesi tarafından transfer edilmeden önce New York’un yukarısındaki SUNY Sullivan Community College’da oynamaya devam etti.