Samanyolu Haber /Dünya / İnternete yüklediği video sonrasında 20 yıl hapis cezası aldı /11 Temmuz 2022 22:14

İnternete yüklediği video sonrasında 20 yıl hapis cezası aldı

FBI'ın hazırladığı bomba yapımı videosunu internete yükleyen Romeo Xavier Langhorne, IŞİD destekçiliğinden 20 yıl hapis cezası aldı.

SHABER3.COM

ABDPost.com'da yer alan habere göre FBI'ın hazırladığı bomba yapımı videosunu internete yükleyen Romeo Xavier Langhorne, IŞİD destekçiliğinden 20 yıl hapis cezası aldı.

ABD'deki Florida Başsavcılığı'nın üç gün önce yaptığı açıklamada, 32 yaşındaki suçlunun serbest kaldıktan sonra 15 yıl boyunca denetime tabi tutulacağı bildirildi.

Kolluk kuvvetleri, hakkındaki suçlamayı 13 Mayıs 2021'de kabul eden Floridalıyı yıllardır izliyordu.

Savcıların açıklamasına göre Langhorne, IŞİD'e destek vermeye 2014'te başladı. 2018 ve 2019'da bazı sosyal medya hesaplarında örgüte destek verdiğini belirten paylaşımlar yaptı. Ayrıca YouTube'dan, IŞİD'e ait videoları yayımladığı görüldü.

Langhorne, IŞİD üyelerinin olduğu bir çevrimiçi sohbet odasında Aralık 2018 ve Ocak 2019 arasında ölüme yol açabilecek kadar güçlü bir patlayıcının yapımı ve kullanımıyla ilgili video hazırlamak istediğini söyledi.
Bundan bir ay sonra Floridalı, IŞİD üyesi rolüne bürünen FBI ajanıyla sohbet etmeye başladı ve video konusunda yardım istediğini vurguladı.

Yetkililer, Langhorne'nun FBI ajanına videonun eğitim amaçlı olduğunu belirtmesi gerektiğini ve böylece internetten kaldırılmasının önüne geçileceğini söylediğini aktardı. Anlatılanlara göre IŞİD destekçisi, asıl amacının örgüt üyelerini patlayıcı konusunda bilgilendirmek olduğunu kaydetti.

Langhorne, FBI'ın hazırladığı ve patlama özelliği olmayan bir formülün yer aldığı videoyu internette paylaştı. Bunun ardından 15 Kasım 2019'da yakalandı. Videoyla IŞİD için eğitim materyali sağladığını Mayıs 2021'de kabul etti.

Mahkumun oluşturduğu tehlikenin "her zaman gerçek" olduğunu savunan FBI ajanı Sherri E. Onks, planı erkenden bozarak bir tehdidin önlendiğini belirtti.
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