Samanyolu Haber /Dünya / 'Hasım' ülkelerin Rusya'daki varlıklarına el koyma çağrısı /01 Mayıs 2022 21:08

'Hasım' ülkelerin Rusya'daki varlıklarına el koyma çağrısı

Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin'den ‘hasım ülkeler listesinde’ yer alan ülkelerin Rusya’daki varlıklarına el konulması çağrısı geldiği aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan ve Valeriy Melnikov imzası taşıyan habere göre Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Ukrayna’daki operasyonu yüzünden Rusya’ya yaptırım uygulayan ve bu nedenle ‘hasım ülkeler listesinde’ yer alan ülkelerin Rusya’daki varlıklarına el konulması çağrısında bulundu.

Volodin, “Sahibi, Rus varlıklarının ele geçirilmesi kararının alındığı hasım ülkelerin vatandaşı olan Rusya merkezli şirketler konusunda karşılık niteliğinde tedbirler alınması ve bu şirketlerin varlıklarına el konulması adil olacaktır” açıklamasını yaptı. Volodin, bu varlıkların satılması sonucu elde edilen gelirin de Rusya’nın gelişimi için harcanabileceğini kaydetti.

Duma başkanı ayrıca, Litvanya, Letonya, Polonya ve ABD gibi Rusya’nın hasım ülkeler listesinde yer alan ülkelerin, Rus varlıklarına el koyarak ‘düpedüz hırsızlık yaptıklarını’ belirtti.

Volodin’in söz konusu açıklamaları, Rusya’nın Ukrayna operasyonu yüzünden el konulan Rus varlıklarının satılarak Ukrayna’ya yardım için kullanılması yönünde ABD’de gündeme getirilen teklifi izledi.

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