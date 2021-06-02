Samanyolu Haber /Politika / Havuz medyası: Aslı Baykal parti kurup siyasete giriyor /02 Haziran 2021 09:39

Havuz medyası: Aslı Baykal parti kurup siyasete giriyor

Havuz medyasının iddiasına göre Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal yeni bir oluşumla siyasete giriyor.

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Havuz medyası olarak tabir edilen yayın organlarında yazan Mahmut Övür, geçen yıl parti kuracağı iddia edilen ancak bu iddiaları reddeden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal'ın "artık sahaya ineceğini" yazdı. 

Son günlerde eski CHP milletvekilleri, il başkanları, meclis üyeleri, Anadolu'daki CHP yöneticileri arasında yoğun bir telefon ve mesaj trafiği yaşandığını belirten Övür, herkesin birbirine "Aslı Baykal siyasete giriyor" mesajını attığını söyledi. 

Geçen yıl yeni parti iddialarına "Biz partinin iyi yönetilmediğini düşünüyoruz. Arkadaşlar sık sık bir araya geliyoruz ve sohbet ediyoruz. Ama partileşmek gibi bir girişimimiz yok" diyen eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen ile görüşen Övür, Sevigen'in, "Evet, böyle bir hazırlığımız var ve Aslı Baykal'la birlikte Anadolu'yu dolaşacağız" sözlerini aktardı. 

Övür, Sevigen'in "Bu sadece halkla muhabbet yolculuğu. Atatürk'ün partisini kimselere de yem etmeyeceğiz, CHP sahipsiz değil" ifadelerini kullandığını belirtti.
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