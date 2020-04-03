Korona da Haydarpaşa ve Sirkeci’deki talanı durduramadı!

İstanbul Büyükşehir Beledeyisi’nin (İBB) Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının ihalesinin iptali için açtığı davayı İstanbul 11. İdare Mahkemesi reddetti. Kararı Danıştay’a götüreceklerini söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Aylardır bekletilen kararın salgın zamanı açıklanması ise çok manidardır.” dedi.

İBB DANIŞTAY’A GİDECEK

İstanbul 11. İdare Mahkemesi, İBB’nin Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının ihalesinin iptali için açtığı davayı, 2’ye 1 alınan kararla reddetti.





İBB’den yapılan açıklamaya göre, karara itiraz eden hâkim ihale ilanı ile ihale şartnamesi arasında çelişki bulunduğunu, çelişkili kuralların rekabeti engellediğini, iş deneyim belgesinin ortaklıktaki her şirket tarafından verilmesinin gerekli olmadığını şerh düştü ihalenin iptali gerektiğini savundu.





İBB, mahkemenin bu red kararını yasal süre içinde Danıştay’a taşıyacak.





İMAMOĞLU: KARARIN SALGIN ZAMANI AÇIKLANMASI MANİDAR





Kararla ilgili twitter hesabından bir açıklama yapan İmamoğlu, “Mahkeme, Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ile ilgili ihaleye itirazımızı reddetti. İstanbullular adına, şehrin tarihi, kültürel ve doğal varlıklarını korumaya devam edeceğiz ve kararı Danıştay’a götüreceğiz. Aylardır bekletilen kararın salgın zamanı açıklanması ise çok manidardır.’’ İfadelerini kullandı.







