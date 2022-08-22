Samanyolu Haber /Gündem / Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Elitaş, ABD’li mevkidaşı ile görüştü /22 Ağustos 2022 00:39

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Elitaş, ABD’li mevkidaşı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş'ın ABD'li mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi yaptığı aktarıldı.

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diken.com.tr'de yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Türkiye ve ABD arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik adımların ele alındığı bildirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 19 Ağustos’ta gerçekleştirilen söz konusu görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Yardımcısı Elitaş ile ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adeyemo arasında güçlü iş birliğini teyiden bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, “İki NATO müttefiki olan Türkiye ve ABD arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik adımların ele alındığı görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle küresel ekonomide yaşanan son gelişmeler görüşülmüştür” denildi.
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