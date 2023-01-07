Samanyolu Haber /Politika / HDP’den, ortak aday yorumu: Karşı çıktığımız tek isim var /07 Ocak 2023 12:32

HDP’den, ortak aday yorumu: Karşı çıktığımız tek isim var

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ile ilgili olarak, "karşı çıktığımız tek isim, Mansur Yavaş" dedi.

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Radyo Sputnik’te Enver Aysever’in Yolcu Yolunda Gerek programında konuşan HDP Grup Başkanvekili Beştaş, Altılı Masa’dan çıkacak cumhurbaşkanı adayıyla ilgili konuştu.
 
Beştaş, isimleri değil ilkeleri önemsediklerini söyledi. İsmen karşı çıktıkları tek kişinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunun altını çizen Beştaş, “ürkek, tutum alamayan ve taraf olarak gördüğümüz biri” ifadelerini kullandı.
 
Beştaş, şöyle konuştu:
 
"İsimlerden ziyade ilkeleri önemsiyoruz. Kürt meselesine yaklaşım turnusol kağıtlarından biridir. Irkçılığa karşı olmak örneğin. Bunda herkesin ezberlerini bozması lazım. Geçmişle yüzleşme lazım. Kürtlerin de herkes gibi bu ülkenin sahibi ve yurttaşı olduğunu kabul etmemiz lazım. Adil yargılamalar yine çok önemli bir başlık. Kadın eşitliği ve özgürlüğü hayati derecede önem verdiğimiz bir ilke. Doğaya yönelik kırım politikasının son bulması gibi ilkelerimiz var. Bugüne kadar karşı çıktığımız tek isim oldu o da Mansur Yavaş. Onun adaylığına asla HDP seçmeni sıcak bakmaz. Bizim için denklemde yok. ‘İnşallah’' kavramını resmi açıklamayla yalanlayan bir insandan herkesi temsil eden bir cumhurbaşkanı olmaz diye düşünüyoruz. Bir vatandaş, ‘inşallah Demirtaş hapisten çıkar’ demişti. Ona, ‘inşallah’ diye yanıt verdiği söylendi. Ertesi gün belediyeden, ‘böyle bir cümlem olmadı’ diye açıklama geldi. Bu kadar ürkek, tutum alamayan ve taraf olarak gördüğümüz biri. Ayrıntıları kişiler üzerinden tartışmak istemiyorum, tek bir görüşü onun üzerinden tartıştığımız için söyledim."
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