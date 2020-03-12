HDP’nin araştırma önergesini reddettiler

Önerge üzerine HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül kürsüde konuştu. Bülbül, Dersim, Madımak, Koçgiri katliamları ile evlerin işaretlenmesi ve Cemevlerine dönük saldırıları hatırlatarak, katliamların sistematik bir şekilde devam ettiğini belirtti.







Sistematik katliamın 22 kişinin yaşamını yitirdiği Gazi Katliamı’nda da yaşandığını belirten Bülbül, “Gelişen olaylar, baskılar, saldırılar ve zulüm karşısında, dört maddelik bir talepte bulundular. Bu talepler; cenazelerin verilmesi, sokağa çıkma yasağının kaldırılması, gözaltıların bırakılması, asker ve polisin sokaklardan çekilip, sosyal yaşamı abluka etmeye son verilmesi gibi insani talepler kabul edilmediği gibi 16 martta adı Mustafa Kemal diye değiştirilen Ümraniye katliamı yapıldı. Bu katliamda da 40’a yakın insan katledildi” diye konuştu.





Bülbül, katliamın aydınlatılması için daha öncede araştırma önergesi verildiğini söyleyerek, “Araştırma önergesi veren ve şuanda zebani hukukuyla tutuklu bulunan Gültan Kışanak arkadaşımı da selamlıyorum. Gezi direnişi sırasında katledilen Abdullah Cömert’in katili olan polise 6 yıl ceza verildi. Avukatı ve ailesi bu cezanın komik olduğunu, bu cezanın bir savuşturma politikası olduğunu söylediler. Bizde katılıyoruz. Gazi Katliamı sırasında devlet görevinde olan İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe bu konuyla ilgili yargılanmamış ve yargılanması gerekirdi. Mehmet Ağar’ın bin operasyon yaptık dediği operasyonlardan bir tanesi Gazi Katliamı’dır” ifadelerini kullandı.





Cezasızlık politikaları ile katliam ve red politikalarına son verilmesi için araştırma önergesi verdiklerini dile getiren Bülbül, şöyle devam etti:





“ Eşit yurttaşlık olgusu hala askıdadır. Eşit yurttaşlığımız hala ihlal ediliyor. Eşit yurttaşlığın sağlamının temel olgularından bir tanesi bu yargılama süreçlerinin hukuki düzenlemesinin ve sonuçlarının insan haklarına, temel özgürlüklere, kamusal alana, toplumsal yaşama dair ortaya çıkacak vicdanları ikna eden sonuçlarıdır. Gazi Katliamı ile ilgili yapılan yargılama ve mahkeme süreci tamamen bir safsaklamadan ibaret olmuştur.”





Genel Kurul’da oylamaya sunulan önerge reddedildi.



