Samanyolu Haber /Gündem / HDP önünde serbest, AKP önünde yasak! /16 Eylül 2019 12:48

HDP önünde serbest, AKP önünde yasak!

"İçişleri Bakanı dahi HDP önüne gidiyorsa ben de AKP önüne gitmeyi kendime hakkım görüyorum" diyen Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağduru Cemal Yıldırım gözaltına alındı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Olağanüstü Hal (OHAL) rejiminde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Cemal Yıldırım, işe iade talebini AKP Ankara İl Başkanlığı binası önünde dile getirmek istedi. Ancak Yıldırım'ın binanın önüne gelmesi ile gözaltına alması bir oldu.

Ankara Defterdarlığı'nda çalışırken KHK ile ihraç edilen Cemal Yıldırım, önce iş yerinin önünde, ardından Sakarya Caddesi’nde eylemler yapmıştı. 

CEMAL YILDIRIM'IN ÖNÜNÜ SİVİL POLİSLER KESTİ

Tek başına  "İşimi geri istiyorum" döviziyle yaptığı sessiz oturma eylemleri her seferinde polis tarafından engellenen Yıldırım, eylemi bu kez AKP Ankara İl Başkanlığı önüne taşıdı.

Elinde bir dövizle tek başına AKP binasının olduğu sokağa giren Yıldırım'ın önü sivil polisler tarafından kesildi. 

Yıldırım, bir saat sessiz oturma eylemi yapacağını belirterek, "Ben hakkımı arıyorum." dedi. Polisler ise Ankara Valiliği tarafından eylemlerin yasaklandığını söyledi. 

HDP DİYARBAKIR İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE EYLEM YAPMAK SERBEST!

Cemal Yıldırım'ın Diyarbakır'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) önündeki eylemi hatırlatması işe yaramadı. "İşimi ekmeğimi geri istiyorum" yazılı dövizi açar açmaz Yıldırım gözaltına alındı.

Yıldırım, gözaltı aracına konulurken "Zafer direnen emekçinin olacak", "Direne direne kazanacağız" sloganları attı

Yıldırım daha önceki açıklamalarında beş gün boyunca 12:00-13:00 saatleri arasında AKP önünde eylem yapacağını duyurmuştu.
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