HDP'den kapatma davasıyla ilgili ilk açıklama

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, kapatma davası açılması için Anayasa Mahkemesi’ne yeni iddianame göndermesinin ardından kısa bir açıklama yayınladı.





Partinin sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada, “AKP - MHP ittifakının tarihini mafya anlatıyor. HDP’nin tarihini halklar yazıyor. Mafya itirafları karşısında suspus olanlar, partimize saldırarak iktidarını güncellemek istiyor. İzin vermeyeceğiz!” denildi.





KERESTECİOĞLU: BİR KERE YENDİK YİNE YENERİZ





HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kapatma davası açılması amacıyla AYM'ye yeni iddianame gönderilmesinin tarihine dikkati çekti. Kerestecioğlu, AKP'nin Meclis çoğunluğunu kaybettiği 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan seçimlere atıfta bulunarak, "Aaa 7 Haziran mı! Aaa kapatma davası mı! Yolsuzluk, yoksulluk, gemicikler... Onları mafya bizi ise halk anlatıyor. 7 Haziran, 7 Haziran... Bir kere yendik yine yeneriz!" ifadelerini kullandı.