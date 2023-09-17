Samanyolu Haber /Gündem / Her gün 1 kase yoğurt yemek için bir çok sebebiniz var /17 Eylül 2023 21:26

Her gün 1 kase yoğurt yemek için bir çok sebebiniz var

Yoğurt, Türk mutfağının köklü bir geleneği olan ve yüzyıllardır sofralarımızı süsleyen bir lezzettir. Neredeyse her sofrada, her mutfakta yer alan yoğurdun faydaları ise saymakla bitmiyor. İşte her gün yoğurt yemenin vücuda faydaları…

SHABER3.COM

Yoğurt, düşük kalorili bir gıda olarak bilinir ve sağlık uzmanları tarafından düzenli olarak tüketilmesi önerilir. Bu besin, içeriğinde bulunan vitaminler ve minerallerle besleyici bir değere sahiptir. Yoğurt, içinde canlı laktik asit bakterilerini barındırır ve aynı zamanda magnezyum, potasyum ve protein kaynağıdır. İşte her gün yoğurt yemenin faydaları...

Düşük Kalorili Bir Gıda: Yoğurt, kilo kontrolüne yardımcı olmak için tercih edilen bir seçenektir. Bir porsiyon yoğurt, kalori alımınızı sınırlamak istediğinizde iyi bir seçenektir.

Vitamin ve Mineraller: Yoğurt, vücudu çeşitli vitaminler ve mineraller ile besler. İçinde bulunan vitaminler, sağlıklı bir yaşam tarzının sürdürülmesi için önemlidir.

 

Canlı Laktik Asit: Yoğurt, sindirim sağlığını destekleyen canlı laktik asit bakterilerini içerir. Bu bakteriler sindirim sistemini düzenler ve bağışıklık sistemini destekler.

Magnezyum ve Potasyum Kaynağı: Magnezyum ve potasyum, vücut fonksiyonlarının düzenlenmesi için gereklidir. Yoğurt, bu mineralleri sağlayarak vücudu dengede tutmaya yardımcı olur.

Protein içeriği: Yoğurt, vücudun ihtiyaç duyduğu proteinleri sağlar. Protein, kasların yeniden yapılanmasına ve genel sağlığın korunmasına yardımcı olur.
 
Sonuç olarak, yoğurt düşük kalorili bir besin olarak hem lezzetli hem de besleyici bir seçenektir. İçeriğindeki vitaminler, mineraller, canlı laktik asit, magnezyum, potasyum ve protein sayesinde sağlığınıza olumlu katkılarda bulunabilir. Sağlıklı bir yaşam tarzı için düzenli olarak yoğurt tüketmeyi düşünmek iyi bir fikir olabilir.


Her gün bir kase yoğurt tüketen insanların vücutlarında olan değişimler şu şekildedir:

Kan basıncını düzenler, kalbe iyi etkide bulunur.

Candida enfeksiyonuyla savaşır ve vajinanın PH değerini düzenler.

Bağışıklık sistemine artılar kazandırır.

Kemik erimesinin önüne geçer.

Protein, kalsiyum, fosfor, B1, B2 ve B12 içerir.

Diş ve kemik sağlığını onarır.

Kas ve sinir sisteminin iyileşmesinde büyük etkisi vardır.


Akciğer kanserini %20 oranında düşürür.

Cildin parlak ve aknesiz olmasında büyük bir etkisi vardır.

Saç köklerinin daha sağlıklı çıkmasına etki sağlar.

Tırnakların kırılmasını önler.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Her gün 1 kase yoğurt yemek için bir çok sebebiniz var Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:56:17