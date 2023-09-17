Trabzonspor rakibi Beşiktaş’ı 3 golle dağıttı

Trendyol Süper Lig’in ilk derbisinde kazanan Trabzonspor… Bordo mavililer 5. haftanın en önemli mücadelesinde Papara Park’ta ağırladığı ezeli rakibi Beşiktaş’ı 3-0 gibi net bir skorla devirdi.

Transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı isimlerle camia olarak hava yakalayan bordo mavililer kritik dönemde aldığı Beşiktaş galibiyetiyle lige yeniden başladı.

YENİLER SİFTAH YAPTI



Yeni transferleri 2.01’lik golcü Paul Onuachu ve Batista Mendy’nin ilk 11’de başladığı ve büyük fark yarattığı maçta Karadeniz Fırtınası Beşiktaş’a neredeyse hiç fırsat tanımadı.

İlk yarıda 29. dakikada sahneye çıkan dev golcü Onuachu attığı kafa golüyle perdeyi açtı.



BAKASETAS UZAKLARDAN AVLADI



41’de kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bakasetas attığı sert şutta topu iğne deliğinden geçirerek farkı 2’ye çıkardı. Orta sahayı çok iyi toparlayan Batista Mendy’nin attığı sert şut çataldan dönünce bordo mavililer 3. gol şansını kaçırdı ve soyuna odasına 2 farklı üstünlükle gitti.

İkinci yarıda oyuna giren Trezeguet ile gelişen hızlı hücumda Visca’nın bitiriciliği ile durumu 3-0’a getiren Trabzonspor Beşiktaş’ın fişini çekti.



Son yarım saatlik bölümde Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş demoralize bir görüntü vererek skora razı oldu. Bordo mavililer kalan sürede skoru koruyarak 3 puanı 3 golle hanesine yazdırdı.



Bordo mavililer bu galibiyetle puanını 9’a çıkardı. Sezonun ilk mağlubiyetini Trabzon deplasmanında alan Beşiktaş ise 7 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Beşiktaş Kayserispor ile oynayacak, Trabzonspor ise Hatayspor deplasmanına gidecek.

