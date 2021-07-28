Samanyolu Haber /Gündem / Hapse girmemek için son kozlarını oynuyor /28 Temmuz 2021 10:26

Hapse girmemek için son kozlarını oynuyor

28 Şubat davasında aldığı müebbet hapis cezası onanan eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan, davadaki hâkim ve savcıların F...’den mahkûm olduğunu belirterek davanın hukuki değil, siyasi olduğunu ve davadaki delillerinin sahte olduğunu iddia ederek Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

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28 Şubatçılar son kozlarını oynuyor. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında, aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri, eski Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın da olduğu 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onamıştı. Kararın ardından Yargıtay’a; dosyanın yeniden değerlendirilmesi amacıyla Ceza Genel Kurulu’na ve karar düzeltme amacıyla kararı veren daireye gönderilmesi için iki farklı başvuru yapılmış ancak bu başvurularda bazı sanıklar yönünden “ret” kararı verilmişti. Dairenin kararı ile 1700 klasörlük dava dosyası, Ankara 5. Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’a konuşan Çetin Doğan, Davanın başlangıcından itibaren siyasi olduğunu vurgulayan ve “Hiçbir zaman hukuki bir dava değil” diyen Doğan, davanın içerisinde yer alan savcı ve hâkimlerin ise F...’cü oldukları gerekçesiyle tutuklandığını söyledi.

Doğan, davada delil anlamında hiçbir şey olmadığını, Genelkurmay’dan yayımlanan gerçek hiçbir belge bulunmadığını söyledi. 28 Şubat kararlarının hiçbirinin hükümete karşı olmadığını ifade eden Doğan, bu kararların doğrudan “irticanın yayılmasına ilişkin maddeler olduğunu” ifade etti.

Doğan, davaya ilişkin AYM’ye de başvurduklarını açıklarken, tüm yasal yolları kullandıklarını ve kullanacaklarını aktararak, “Alnımız açık, hesap veremeyeceğimiz hiçbir şey yok” dedi.
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