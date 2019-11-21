Samanyolu Haber /Spor / Herkes ayağını denk alsın! /21 Kasım 2019 15:23

Herkes ayağını denk alsın!

Sadece Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un toplam borcu 11 milyar TL'yi bulurken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir kulüpleri son kez ikaz etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir kulüpleri mali tablolarını düzeltmeleri için ikaz ederken, aksi takdirde şartları yerine getirmeyen kulüplerin 2020 yılından itibaren ağır müeyyidelerle karşı karşıya kalabileceklerini söyledi.
 
Özdemir, "Herkes ayağını denk alsın, ayağını yorganına göre uzatsın. Finansal durumlarını yola koysun. Aksi takdirde Ocak ayında ligden düşürme, puan silme gibi işlemleri başlatacağız. Herkesin canı yanacak." dedi.

İstanbul'da Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuşan Özdemir, İngiltere'nin Premier Ligi'nden örnek verdi: "Premier Lig dünyanın en güçlü ekonomisine sahiptir. Bu güce nasıl ulaştıklaırnı anlatmak istiyorum. Önceki aylarda Chelsea ile Liverpool arasındaki UEFA Süper Kupa finaline ev sahipliği yaptık. Gala gecesinde her iki kulübün yöneticileri, 'Biz her gün dostuz, ancak bir gün rakibiz' dediler. Bizim de 364 gün dost, bir gün rakip olmamız gerekiyor." 

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE İKİ TAKIM GÖNDERMELİYİZ''

Özdemir, "Şampiyonlar Ligi'ne bir değil, iki takım göndermeliyiz! 12 yıldır tek takımla katılıyoruz, mali kaybı siz hesap edin! Son yıllarda arzuladığımız sonuçlardan uzağız, bu tabloyu tersine çevirmeliyiz. Avrupa'da birçok kulüp Şampiyonlar Ligi geliriyle ayakta duruyor.'' dedi.

ÖZDEMİR: ARTIK BÖYLE HARCAMALAR YAPAMAYIZ

Kulüpleri borçların azaltmak için gereken adımları atması için ikaz eden Özdemir, ocak ayından itibaren kulüpleri masaya yatırıcaklarını söyledi.

Özdemir, "Ligden düşürme, transfer yasağı, puan silme gibi işlemleri başlatacağız. Herkesin canı yanacak. Asıl sorunumuz kontrolsüzce yapılan harcamalar. Artık böyle harcamalar yapamayız." diye konuştu.

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