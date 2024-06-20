Herkes doları takip ederken euro kritik eşiği aştı!

Bayram tatili, kamu sektöründe Perşembe ve Cuma günlerinin de tatil edilmesiyle dokuz güne çıkarılsa da, piyasalar bugün itibarıyla yeniden işbaşı yaptı.







Halktv.com'da yer alan habere göre kamu bankaları ve özel bankalar bugün hizmet vermeye başladı ve Borsa İstanbul da faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek.





Tatilin sona ermesiyle birlikte, döviz kurları piyasaların açılmasıyla birlikte yeni güne yükselişle başladı. Bu yükselişin, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve iç piyasadaki ekonomik gelişmelerin etkisiyle gerçekleştiği belirtiliyor. Döviz kurlarındaki bu artış, yatırımcıların ve piyasaların yakından takip ettiği bir gelişme olarak öne çıkıyor.





İŞTE GÜNLÜK DÖVİZ KURU





Dolar 32,5911 liradan işlem görürken, Euro ise 35,1093 liradan fiyatlanıyor.





Dolarda gün içerisinde en düşük 32,4883 lira, en yüksek 32,5984 lira değerleri görüldü. Euroda ise, en düşük 34,9311 lira, en yüksek 35,1387 değerleri görüldü.