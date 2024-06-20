Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Şimşek ekonomiye çareyi buldu: Garson bahşişlerine vergi geliyor /20 Haziran 2024 17:21

Mehmet Şimşek ekonomiye çareyi buldu: Garson bahşişlerine vergi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bahşişlerden yüzde 10 vergi alınması için çalışma yapıyor.

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İlginç iddiayı Halktv programcısı Ekrem Açıkel "Halkın Haberi" programında ele aldı. Açıkel "Bahşiş vergisi patrona mı, garsona mı, vatandaşa mı yansır?" sorusunu gündeme getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, hizmet sektöründe bahşişlerin vergiye tabi tutulması için yeni bir düzenleme hazırlıyor. Bahşişlerden %10 oranında vergi alınması planlanan bu düzenleme, sektör çalışanlarını ve işletmeleri yakından ilgilendiriyor. Türkiye'de hizmet sektöründe kayıt dışı ekonominin azaltılması ve vergi adaletinin sağlanması hedefleniyor.

Mevcut Durum: Hizmet alanların servis elemanlarına bıraktığı bahşişler, hediye niteliğinde gelir vergisine tabi olmuyor. Bahşişin fatura bedeline yansıtılması veya belirlenen kriterlere göre işlere dağıtılması durumunda ise bu ödemeler ücret matrahına eklenerek vergiye tabi tutuluyor. İşletmelerin fatura bedelinden bağımsız olarak topladığı bahşişler ise şu an vergi dışı kalıyor.

Önerilen Düzenleme: Bahşiş gelirleri takip edilip %10 vergiye tabi olacak. İşletmeler, müşteriden alınan bahşişleri kaydedip takip edecek. Bu düzenleme ile bahşişler, hem gelir vergisine hem de KDV'ye tabi olacak. Ayrıca, bahşişlerin toplam fatura bedelinin %10'unu aşmaması koşulu getiriliyor. Düzenlemenin, sektör genelinde vergi adaletini sağlaması ve kayıt dışı ekonomiyi azaltması hedefleniyor.

Etki Analizi: Düzenlemenin, günlük yaşamda garson ve diğer hizmet sektöründeki çalışanların gelirlerinde önemli bir etki yaratması bekleniyor.

Düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarih henüz belirlenmedi.
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