Samanyolu Haber /Gündem / MHP'nin hedefindeki yandaş Selvi'ye 'ajan' iması: 'AKP'ye kimler sızdırmış?' /20 Haziran 2024 16:57

MHP'nin hedefindeki yandaş Selvi'ye 'ajan' iması: 'AKP'ye kimler sızdırmış?'

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi için şoke eden bir imada bulundu.

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Saray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Abdülkadir Selvi ise MHP arasındaki gerilim tırmanıyor.

Osman Kavala ve Gezi tutuklularıyla ilgili yazıları MHP'li isimler tarafından büyük tepkiyle karşılanan Abdülkadir Selvi için bir X paylaşımı yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, şoke eden bir imada bulundu. Özdemir, Selvi'nin 'ajan' olduğunu ima etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, iktidara yakın gazeteci Abdülkadir Selvi’ye yönelik sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çekici bir suçlamada bulundu.

"SELVİ'NİN YAZILARI AK PARTİ'NİN DURUŞUYLA ZIT"

Abdülkadir Selvi’nin yazılarının AKP’nin politika ve duruşuyla tam zıt olduğunu belirten Özdemir, "Abdülkadir Selvi’yi AK Parti’ye kimler sızdırmış, bugün kendisinden neyin diyetini ödemesi istenmektedir?" diye sordu.

“SAMİMİYETLE İTİRAF ET”

İsmail Özdemir'in paylaşımı şu şekilde: "Abdülkadir Selvi’yi Ak Parti’ye kimler sızdırmış, bugün kendisinden neyin diyetini ödemesi istenmektedir? Çünkü Ak Parti’nin politika, duruş ve resmi açıklamalarıyla kendisinin kurguladığı yazılar bir birinin tam zıttıdır.

Sayın Selvi rahat olsun, korkmasın; devletimizin kudreti hamdolsun her şeye yeter. Samimiyetle itiraf etsin bildiklerini, gördüklerini ve bu zamana kadar kendisini yapmak zorunda hissettiklerini. Böylece kendisiyle beraber endişe ettiği ne varsa hepsini biz koruyalım, himaye edelim.

Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Her oyunu bozmaya hamdolsun gücü yeter…"
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