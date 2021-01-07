Hilal Kaplan’ın tweetine tepki yağdı: Türkiye’de seçimi kaybetse de kabul etmeyecek biri mi var?

Pelikancı yandaş Sabah yazarı Hilal Kaplan, Twitter’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın tweetlerini kısıtlaması ardından, şirketin benzer bir şeyi günü gelince Türkiye’de de uygulayabileceğini söyledi. Sosyal medya kullanıcıları ise Kaplan’a yanıt verdi.



Twitter, ABD’de gerçekleşen Kongre baskını olayı ardından ülkenin Başkanı Trump’ın konu hakkındaki tweetine kısıtlama uyguladı. Tweetler önce etkileşime kapatıldı, daha sonra ise hesaba kısıtlama uygulandı.

Yandaş Hilal Kaplan ise, Twitter’ın Trump’a uyguladığı kısıtlamayı dikkat çeken ifadelerle yorumladı. Kaplan, “Amerikan Başkanı’na yaptıklarını günü gelince ülkemizde de uygulayacaklarını bilelim” dedi.

Kaplan’ın tweeti şöyle:









Kaplan’ın tweeti ardından birçok sosyal medya kullanıcısı ise, Türkiye’de seçim sonuçlarını kabul etmeyecek ve taraftarlarını harekete geçirecek biri mi olduğunu sorguladı.





TRUMP, HİLAL KAPLAN'A NE DEMİŞTİ?





Kasım 2019’da AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti sırasında Trump’la yaptığı basın toplantısında Hilal Kaplan da ABD Başkanı’na soru sormuştu. Trump Kaplan'ın propaganda ve yorumlu sorusuna, "Gazeteci olduğunuza emin misiniz, hükümet adına çalışıyor olmayasınız" karşılığını vermişti.









Kaplan, Trump’a şu soruyu yöneltmişti: “Obama'nın kusurlu politikalarını devraldınız. Bu kusurlardan biri ABD'yi terörist gruplarla ortaklık ettirmekti. PKK ve Suriye'de YPG. Siz bunun ABD-Türkiye ilişkilerine verdiği hasarı düzeltmeye çalışıyorsunuz. Ancak siz aynı zamanda YPG'nin sözde liderini Beyaz Saray'a davet ettiniz. İsmi Mazlum Kobani. Ve bu kişi Türkiye'ede en az 18 terörist saldırıdan sorumlu, bu saldırılarda 184 askerin ve 48 sivilin ölümüne sebep oldu. Bugünkü toplantıdan sonra, hâlâ onu Beyaz Saray'a çağırmayı düşünüyor musunuz? Böyle bir şey Türkiye toplumu için son derece gücendirici ve kırıcı olur.”