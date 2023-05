Hile, usulsüzlük, sahtekarlık: AKP, oyları böyle çalmış!

14 Mayıs seçimlerinin tamamlanmasının ardından seçim ve sandık güvenliği ile ilgili kuşkulara yol açan çok sayıda belgeli usulsüzlük ortaya çıktı. Beklenilenden daha fazla oy alan MHP’ye, ıslak imzalı tutanaklara göre Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin on binlerce oyunun kaydedildiği iddia edildi. BirGün gazetesinin haberine göre , Belgelere rağmen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kamuoyunu bilgilendirmedi, seçim güvenliği konusundaki endişeleri gidermedi. AKP, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüksek oranda oy aldığı yurt dışı sandıklarına ise büyükelçilikler eliyle süre kısıtlaması girişiminde bulundu.Sandık sonuçlarının internet ortamında erişime açılmasının ardından ülkenin dört bir yanından itirazlar gelmeye başladı. Islak imzalı tutanaklar ve sandık sorgu sonuçlarına göre, aralarında Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Mardin, İzmir gibi kentlerde YSP’ye atılan oylardan bir bölümü MHP’nin hanesine kaydedildi. İtirazlar bununla da sınırlı kalmadı, İYİ Parti, AKP ve MHP, Erzurum’da YSP’nin kazandığı milletvekilliğine, YSP Urfa sonuçlarına, CHP ülkenin birçok yerindeki sonuçlara itiraz etti. Urfa seçimlerinde Yeşil Sol Parti’nin 4 vekil çıkardığı açıklanmıştı. Ancak yapılan itirazların ardından bazı sandıklar tekrar sayıldı ve Yeşil Sol Parti’nin milletvekili sayısı 5’e yükseldiği iddia edildi. Urfa ve Mersin’de ise yapılan itirazlar sonucu Hüda Par’ın birer vekilinin düştüğü toplam vekil sayısının 2’ye indiği iddia edildi.YSP ayrıca Aydın’da da seçmen kitlesinin yoğun olduğu üç ilçedeki 20 bin oyun geçersiz sayılmasına karşı YSK’ye başvurarak, oyların yeniden sayılmasını istedi.Türkiye İşçi Partisi (TİP) de İzmir 2. Bölge’de milletvekili seçiminin geneline itiraz etti. TİP İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı İrfan Değirmenci, "İzmir’de, 500 sandıkta doğrudan sandığa ve buradan referansla İzmir seçiminin geneline itirazda bulunduk" dedi.CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de YSK verisiyle uyuşmayan sandıklara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erkek’in açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Tüm sandık sonuç tutanaklarımızı biz sistemimize girdik. YSK da girdi. YSK verisiyle uyuşmayan sandıklara ilişkin itirazlar ilçe seçim kurullarına yapıldı. Düzeltmeler ilçe seçim kurulları tarafından yapılacaktır. Her bir oyun takipçisi olmaya devam edeceğiz.”Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabında Muharrem Erkek’in açıklamasını alıntılayarak "Tüm sandık sonuçlarını tek tek inceliyor, sorun gözükenlerin hepsine gerekli itirazlarımızı yapıyoruz. Süreci çok yakından takip etmeye devam edeceğiz. Lütfen endişe etmeyin" paylaşımı yaptı.Oyların sisteme girişi sırasında yaşandığı ortaya çıkan usulsüzlüklere karşı tepki büyürken YSK’den kuşkuları giderici bir açıklama gelmedi. YSP, yurt genelinde yüzlerce sandıkta on binlerce oyunun bu yolla yok edildiğini bildirerek YSK’ye itiraz başvurusunda bulundu. Ancak YSK’den ikinci tur öncesi kaygıları giderici bir açıklama gelmedi.HDP YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Tiryaki, şunları söyledi: “Hakkari’de bambaşka bir şey yapılıyor. AKP adayları, il ve ilçe yöneticileri doğrudan vali ve mülki idare görevlilerle kamunun bütün kaynaklarını kullanarak seçimi elimizden almaya çalışıyor. Sonuna kadar takipçisiyiz. Hakkari’nin bütün sayım döküm cetvelleri elimizde. Aynı zamanda YSK sistemine yüklenmiş durumda. Mülki amirleri, Hakkari Valisi’ni buradan uyarıyoruz: Siz AKP’nin il başkanı, siyasi temsilcisi değilsiniz. AKP’nin il başkanı, il temsilcisi, siyasi işler şefi gibi davranamazsınız. Bunu reddediyoruz. Asla başaramayacaksınız.”İkinci turun kesinleşmesinin ardından da iktidarın tartışmalı hamleleri son bulmadı. Büyükelçilikler eliyle Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda yüksek oy aldığı ülkelerde oy kullanma işleminin dört gün, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüksek oy aldığı ülkelerde ise iki gün sürmesi kararlaştırıldı. Muhalefet bu konuda YSK’ye başvurdu. YSK, bazı ülkelerde bu süreyi yeniden dört güne çıkardı. Konuyla ilgili BirGün’e konuşan CHP Yurt Dışı Örgütlenmelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Seçmenin iradesinden kimse korkmasın. Seçim takvimindeki süre aynen uygulansın. Aksi, seçmen iradesine yönelik bir hamledir. Kabul etmemiz de mümkün değildir. Sandıkları artırın” dedi.