Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan'da pandemi sırasında 30 bin çocuk ebeveynini kaybetti /13 Haziran 2021 10:42

Hindistan'da pandemi sırasında 30 bin çocuk ebeveynini kaybetti

Hindistan'ın önde gelen çocuk hakları kurumunun istatistiklerine göre, Hindistan'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sırasında terk edilen veya ebeveynlerini kaybeden 30 bin 71 kadar çocuk var.

SHABER3.COM

Independent'ın haberine göre, Ulusal Çocuk Hakları Komisyonu (NCPCR), tüm çocukların, ebeveynlerini Covid-19'dan kaybetmediğini, ancak 1 Nisan 2020 - 5 Haziran 2021 tarihlerinde birçok çocuğun pandemiden etkilendiğini belirtti.

NCPCR'ın sunduğu rapora göre, 3 bin 621 çocuk yetim kaldı, 26 bin 176 çocuk ebeveynlerini kaybetti ve 274 çocuk terk edildi.

Çocuklar yasa dışı evlat edinilebilir

NCPCR, Covid-19 salgınından etkilenen çocukların geleceği ve sosyal medyada yetimlerin yasa dışı evlat edinilmesiyle ilgili konulara dikkat çekti.

Raporlara göre, WhatsApp, Facebook ve diğer sosyal medya sitelerinde Covid-19 sırasında annesini ya da babasını kaybeden çocukları evlat edinmek için tekliflerin yağdığını ve bu çocukların çocuk ticareti kurbanı olabileceği tespit edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hindistan'da pandemi sırasında 30 bin çocuk ebeveynini... Sonraki Haber >>

"75 yaşındaki kadının parasını alacağım diye terörist yaptılar"

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

"Ben kaybedersem hepimiz boğuluruz Sülo"

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:41:14