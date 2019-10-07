Samanyolu Haber /Gündem / Hizmet gönüllüsü Antalyalı Mustafa Hakçıl diyar-ı gurbette vefat etti... /07 Ekim 2019 10:34

Hizmet gönüllüsü Antalyalı Mustafa Hakçıl diyar-ı gurbette vefat etti...

Antalya'nın esnaflarından Mustafa Hakçıl, diyar-ı gurbette Kenya'da vefat etti.

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Antalya'nın sevilen ve sayılan esnaflarından olan Mustafa Hakçıl daha önce Rusya Dağıstan'de ve Afrika'nın başka ülkelerinde de kalmıştı. En son Kenya'da Hizmet Gönüllüleri ile birlikte Okul ve Yurt inşaatlarının Mütehitliğini yapıyordu. Gurbette hastalandı ve bir süre tedavi gördü İki Hafta öncede ameliyat olduğu bildirilen Hakçıl Kenya'da vefat etti. 

Yıllardır yetişmesine vesile olduğu, tanıdığı , birlikte çalıştığı isimler dünyanın dört bir yayından Hakçıl için sosyal medya aracılığı ile mesaj gönderdiler 





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