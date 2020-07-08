Hizmet Okulu yöneticisine hakaret eden kişiye mahkemeden ceza

Romanya’da yayınlanan Gazete Balkan adlı portalda yıllardan beri Lumina okulları ve temsil ettiği misyona yönelik nefret içerikli yazılar kaleme aldığı ifade edilen Hamdi Yılmaz, 5 Aralık 2016 tarihli yazısında okulların yönetim kurulu başkanı Fatih Gürsoy’u hedef alarak, terör örgütü liderliği ile suçlayıp ağır ifadeler kullanmıştı. Gürsoy’un konuyu yargıya taşımasına aldırmayan Yılmaz, aynı hakaretleri çıkardığı gazetesinin diğer sayılarında sürdürdü.







Tr724'ten Necdet Çelik'in haberine göre Bükreş 1. Bölge (Sector 1) sulh ceza hakimliği, Gürsoy’un 200 bin leylik tazminat talebi üzerine, Hamdi Yılmaz’ı 30 bin ley manevi tazminat cezası ödemeye mahkum etti. Hamdi Yılmaz’ın temyize götürdüğü davanın son duruşması pazartesi günü görüldü. Yılmaz’ın avukatlarının tercüme hatası ve anlam kayması tezleri, Gürsoy’un avukatının sunduğu belge ile çürüdü.









DURUŞMAYA BİR GÜN KALA YİNE HAKARET





Gürsoy ile aralarındaki davayı sık sık yazılarına konu edinen Yılmaz, duruşmaya bir gün kala gazetenin sitesinde yazdığı ”Bugün yine duruşmamız var” başlıklı kısa yazısında aynı hakaretleri yineledi. Gürsoy’un avukatı, bu son yazının tercümesini hakim heyetine ve karşı tarafın avukatlarına sundu. Yazıyı okuyan mahkeme başkanı, ”Ben anladım.” diyerek duruşmayı kapattı. Kısa süre sonra açıklanan kararla, Yılmaz’ın itirazı reddedildi. Mahkeme kararında, hakaret eden Yılmaz'a 30 gün içinde bir itiraz hakkı daha tanındı.





PARAYI MAĞDURLARA BAĞIŞLAYACAK





Mahkeme kararını TR724’e değerlendiren Fatih Gürsoy, kararı ‘hakkaniyetli’ buldu. Bundan böyle başka insanların benzer hakaretlere uğramamasını uman Gürsoy, tahsil edeceği parayı, KHK’lı mağdurlar ve ailelerine göndereceğini söyledi. Paranın tahsili için avukatıyla görüştüğünü kaydeden Lumina Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Gürsoy, ‘Kurumumdan ve şahsımdan özür dilemesi ve yanlış yaptığını kabul etmesi şartıyla hakkımdan feragat ederim.’ dedi.

Lumina Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Gürsoy







Lumina okullarının 26 yıldır Romanya’nın aydınlık geleceği için çalıştığına vurgu yapan Gürsoy, gazeteci Yılmaz’a şu öneride bulundu: ‘Araştırsın, okullarımızın teröre destek veren bir tek faaliyetini bulsun. Okulların anahtarını kendisine teslim edeceğim.’





Lumina Eğitim Kurumları, başkent Bükreş’in yanı sıra, Romanya’nın 4 şehrindeki 10 okulda 5 bini aşkın öğrenciye eğitim hizmeti veriyor.