Hollanda virüs önlemlerini yeniden sıkılaştırıyor

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre Hollanda'da günlük koronavirüs vakalarının 3 bini bulması üzerine, hükümet, önlemlerin yeniden sıkılaştırılmasına karar verdi.





Hollanda'daki bütün amatör ve spor etkinliklerine seyirci yasağı getirildi. Bu önlemlerden sonuç alınamazsa, üç hafta sonra sokağa çıkma kısıtlaması da dahil daha katı önlemler uygulamaya geçirilecek. Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Sağlık Bakanı Hugo de Jonge tarafından açıklanan yeni önlemlere göre, üç hafta önce başlayan futbol liglerinde stadyumlar yeniden halka kapanıyor. Özellikle önceki hafta oynanan birçok karşılaşmada tezahürat yasağı ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması, Başbakan Rutte'nin tepkisini çekmişti.





Geçen hafta oynanan UEFA Kupası maçları öncesi ve sonrasında, taraftarların koronavirüs önlemlerini ihlal etmesi de tartışmalara neden olmuştu. Bu nedenle hükümet, spor etkinliklerinin yeniden seyircisiz oynanmasına karar verdi.





Yasak önümüzdeki 3 hafta boyunca amatör ve profesyonel tüm spor dalları için geçerli olacak. Yeni kurallar kapsamında, vaka artışının yoğun olduğu başkent Amsterdam ile Rotterdam ve Lahey'e giriş çıkışlar kontrol altına alınacak.





Bu kentlere, sadece geçerli nedeni bulunan kişilerin girmesine izini verilecek. Bu üç büyük kentte, mağazalarda ağız maskesi takması tavsiye ediliyor.





Kentlerde maske uygulaması zorunu değil ancak iş yerleri maske takmayan müşterilerini reddetme hakkına sahip olacak. Hollanda'daki restoranlar saat 21:00'den itibaren yeni müşteri kabul edemeyecek ve bu işletmeleri en geç saat 22:00'de kapanma zorunda kalacak. Marketlere sadece dezenfekte edilmiş alışveriş arabaları ile girilebilecek. Berber ve masör gibi temas gerektiren mesleklerden hizmet alan kişilerin iletişim bilgileri kaydedilecek.





Çalışanlara evden çalışma





Çalışanların, mümkün olduğunca işlerini evden yapması teşvik edilecek.





Evden çalışma sıkı kontrol altına alınacak. Evden çalışma koşulunu yerine getirmeyen işletmeler, iki hafta süreyle kapatılacak. Hollanda Başbakanı Rutte, koronavirüs vakalarının oldukça hızlı arttığına işaret ederek, virüsün hızına yetişememe tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını söyledi.





Rutte, bu nedenle daha sıkı önlemlere ihtiyaç duyduklarını vurguladı. Sağlık Bakanı de Jonge de, ekonominin daha fazla olumsuz etkilenmemesi için ikinci bir kilitlenmeyi önlemeye çalıştıklarını belirtti. Hükümet, üç hafta içerisinde bu önlemlerden sonuç alınamazsa, "akıllı sokağa çıkma kısıtlaması" da dahil daha katı önlemleri uygulamaya geçirecek. Yeni önlemler, Salı akşamı saat 18:00'den itibaren yürürlüğe girecek.





Hollanda Başbakanı, ailece alışverişe çıkılmaması ve sonbahar tatilinde evde kalınmasını da istedi.