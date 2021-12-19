Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda yeniden karantinaya giriyor /19 Aralık 2021 01:05

Hollanda yeniden karantinaya giriyor

Hollanda'da yeni önlemler duyuruldu.

SHABER3.COM

Hollanda hükümeti, "omikron" koronavirüs varyantı vakalarının artması üzerine ülke çapında karantina ilan etti.

Başbakan Mark Rutte okulların, üniversitelerin ve gerekli olmayan tüm mağazaların, barların ve restoranların Pazar gününden itibaren 14 Ocak'a kadar kapalı olacağını söyledi.

Rutte Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Hollanda yarından itibaren tekrar karantinaya alınacak" dedi. Kararın "omikron varyantının neden olduğu beşinci dalga nedeniyle kaçınılmaz" olduğunu söyledi.

Barlar, restoranlar ve sinema ve tiyatro gibi diğer halka açık toplanma yerleri hali hazırda mevcut kısıtlamalar nedeniyle saat 17.00'de kapatılıyor.

Noel'den önce alışveriş yapmak için son şansları olabileceğinden korkan insanlarsa alışveriş bölgelerine akın etti.

Rotterdam belediyesi liman kenti merkezinin "çok meşgul" olduğunu tweetledi ve insanlara “şehir merkezine inmeyin" dedi. Amsterdam ayrıca şehrin ana alışveriş caddesinin yoğun olduğu konusunda uyardı ve insanları koronavirüs kurallarına uymaya çağırdı.

Reuters'ın haberine göreyse başkent Lahey'e 20 kilometre uzaklıktaki Leiden'deki ana alışveriş caddesi, son dakika hediyeleri arayan insanlarla doldu. Oyuncak veya lüks cilt bakımı ile kozmetik ürünleri satan bazı mağazalar önünde kuyruklar oluştu.

Cumartesi günü Hollanda Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (RIVM), pandeminin başlangıcından bu yana toplam 2,9 milyondan fazla Covid-19 vakası ve 20 bin 420 ölüm bildirildi. Cumartesi günü enstitü 24 saat içinde 14 bin 616 yeni enfeksiyon bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Cumartesi günü, koronavirüsün omikron varyantının 89 ülkede tespit edildiğini ve varyantı içeren Covid-19 vakalarının, yalnızca yurtdışında edinilen enfeksiyonların değil, toplum bulaşmasının olduğu yerlerde her 1,5 ila 3 günde bir ikiye katlandığını bildirdi.
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