Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray ligde galibiyeti unuttu /19 Aralık 2021 01:01

Galatasaray ligde galibiyeti unuttu

Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da kötü gidiş sürüyor. Sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

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Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın golünü Mustafa Muhammed atarken, Medipol Başakşehir'in golünü ise Stefano Okaka kaydetti.


Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmada galibiyete ulaşamadı. Sarı-kırmızılı takım bu maçlarda 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak sadece 4 puan elde edebildi.

Süper Lig'in 17. haftasını 24 puanla tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 42 puanla zirvede yer alan lider Trabzonspor'un 18 puan gerisine düştü.

Son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan Medipol Başakşehir ise puanını 29'a çıkardı.
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