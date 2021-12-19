Galatasaray ligde galibiyeti unuttu

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın golünü Mustafa Muhammed atarken, Medipol Başakşehir'in golünü ise Stefano Okaka kaydetti.









Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmada galibiyete ulaşamadı. Sarı-kırmızılı takım bu maçlarda 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak sadece 4 puan elde edebildi.





Süper Lig'in 17. haftasını 24 puanla tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 42 puanla zirvede yer alan lider Trabzonspor'un 18 puan gerisine düştü.





Son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan Medipol Başakşehir ise puanını 29'a çıkardı.