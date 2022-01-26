Hollanda'da Covid-19 devrimi

Yiyecek içecek sektörü 05:00 - 22:00 saatleri arasında yeniden müşteri kabul etmeye başlayacak. Kafe ve restoranlara girişte Covid sertifikası göstermek, içeride hareket halinde maske takmak ve 1,5 metrelik sosyal mesafeye uymak zorunlu olacak.

Restoran, kafe, mağaza ve dükkanlarda 5 metrekareye 1 müşteriye izin verilecek.Tiyatro, sinema ve konser salonları, akşam saat 22:00'ye kadar açık kalacak. Kültür sanat sektöründe kapalı alanlara en fazla 1.250 izleyici alınacak. Salon kapasitesinin en fazla üçte biri kadar izleyiciye izin verilecek.

Ticaret fuarları, en fazla 1.250 ziyaretçi koşuluyla yeniden başlayacak.

Hayvanat bahçeleri, eğlence parkları, saunalar, kumarhane ve müzeler de Çarşamba sabahı 05:00'den itibaren Covid sertifikası gösteren ziyaretçi ve müşterileri için kapılarını açacak.

Profesyonel spor karşılaşmaları seyircili olarak gerçekleşecek. Stadyumlara, toplam kapasitesinin üçte biri oranında taraftar alınabilecek.

Okullar için karantina önlemleri gevşetildi. Sadece testleri pozitif çıkan ya da hastalık şikayeti olan öğrenciler evde kalacak.

Zorunlu meslekler dışında evden çalışma teşvike edilecek.

Toplu taşıma, alışveriş merkezleri, sinema ve müzeler gibi kapalı kamusal alanlarda 13 yaşından büyüklerin maske takması zorunlu olacak.

Restoran, kafe ve barlar sabah 05:00 akşam 22:00 saatleri arasında yeniden müşteri kabul etmeye başlayacak. Kültür sanat sektörü, eğlence parkları, kumarhaneler de, saat 22:00'ye kadar faaliyetlerine devam edecek.Gevşeme ile büyük bir risk aldıklarını söyleyen Başbakan Mark Rutte, "Umarım birkaç hafta sonra yeniden başa dönmeyiz" dedi.Başbakan Rutte, Salı akşamı Sağlık Bakanı Ernst Kuipers ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, yüksek enfeksiyon rakamlarına rağmen "mümkün olan sınırları bilinçli olarak zorlama" kararı aldıklarını söyledi.Başbakan, bu nedenle herkesi kurallara uymaya çağırdı.Şu anda günlük enfeksiyon sayısı 65 bin civarında olan Hollanda'da, gevşeme ile bu sayının günlük 75 ile 100 bine ulaşması bekleniyor.Hollanda, 3 hafta boyunca vakaların gidişatını tartacak. Gidişata göre hükümet 3 hafta sonra kuralları yeniden gözden geçirecek.Başbakan Rutte'ye göre, salgının başında dile getirdiği "sürü bağışıklığı" ancak aşılarla mümkün. Rutte, bu nedenle göçmen işçiler gibi henüz aşılanmamış grupların, koronavirüs aşısı konusunda ikna edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.Hükümete göre, şu anda Hollanda'da sürü bağışıklığından söz etmek mümkün değil.