Farklı dinlerin mensuplarından Ukrayna için ortak 'Barış Duası'

Ukrayna savaşının patlak vermesinin ardından Almanya, savaşın mağdurlarına en büyük insani yardımı yapan ülkelerin başında geldi. Alman yetkililer, başkent Berlin’in ana tren garına son bir hafta içinde günlük ortalama 10 bin kişinin geldiğini belirtti.







Almanya'da devam eden maddi ve fiili yardımların yanı sıra kiliselerde farklı dinlerden temsilcilerin katıldığı Ukrayna ile dayanışma adı altında ‘Barış Duaları’ da düzenleniyor.







Dinler arası diyalog çerçevesinde farklı dinlerin temsilcilerinin katıldığı ‘Barış Duası’ programı NRW eyaletindeki Unna şehrinde de gerçekleştirildi. Katolik, Protestan, Musevi ve Müslüman temsilcilerinin ortak bir şekilde gerçekleştirdiği dua programına Paul Mandelkow, Petra Buschmann-Simons, Bahriye Gürsoy ve Dr.Jula Well’ın yanı sıra farklı dinlere mensup kişiler katıldı.





TR724'te yer alan habere göre Unna Protestan Kilisesi Papazı Petra Buschmann-Simons, farklı inanç topluluklarından ve dini cemaatlardan insanlar ile toplanmalarının amacını, dünyanın tepetaklak hale gelmesine ve savaşların sürmesine bağladı.







“Bu konuda sessiz kalamayız. Müslümanlar ve Hristiyanlar bu duayı barış için hazırladılar” diyen papaz Simons, Unna’daki Yahudi cemaati şu anda Şabat ayını kutluyor ve orada barış için dua ettiğini ve dünyada yaşanan korku mevsimi için birlikte dua etmek istediklerini söyledi.





Katolik kilisesi Papazı Paul Mandelkow da, son günlerde savaştan etkilenen herkesi birlikte andıklarını dile getirerek, “Korkularını ve umutsuzluklarını anlayamayız ama onlara yakın olmak istiyoruz. Bugün ilahilerimizi özellikle Ukrayna ve Rusya’daki halklar, Belarus ve Polonya sınırlarında haftalardır yardım bekleyenler, Yemen ve Afganistan’daki insanlar ve dünyanın barışın olmadığı diğer yerler için geçerlidir” dedi.





Kültürlerarası Diyalog vakfı adına konuşma yapan Bahriye Gürsoy da, birlikte dünyadaki adaletsizliğin ve savaşın yasını tuttuklarını ve barış için Allah’ın kendilerine yol göstermesi için dua ettiklerini belirtti. Gürsoy, birlikte Allah’dan bizlere adaletsizliğe karşı çıkmamıza yardım etmesi için dua ettiklerini ilave ederek şunları söyledi: “Allah’ım, bize barış için insanların zihinlerine ve kalplerine bir yol göster ki, savaş imkansız ve barış mümkün olsun. Torunlarımızı insan haklarını sevmeleri için eğitmemize ve kalplerinden her türlü nefreti, hoşgörüsüzlüğü ve etnik önyargıyı yok etmeleri için güçlendirmemize izin ver” şeklinde dua etti.