Samanyolu Haber /Dünya / Hristiyanları duygulandıran ziyaret /31 Ekim 2020 22:05

Hristiyanları duygulandıran ziyaret

Fransa’nın Nice şehrinde bir kilisede düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kişinin hayatını kaybetmesinden elem duyan Müslümanlar, Hristiyanlara taziye ziyaretinde bulunuyor.

SHABER3.COM

Belçika’da Beltud Diyalog ve Dostluk Derneği üyeleri, Fransa'nı Nice şehrinde kilisede düzenlenen bıçaklı saldırıyı tel'in ederek, bir kiliseye taziye ziyaretinde bulundu. 

Dernek gönüllülerinin pazar günü ayin yaparken nöbet tutma teklifi ise kilisedekileri duygulandırdı. Kilise yetkilileri beyaz çiçeği "Müslüman kardeşlerimizden gelen jest" mesajıyla kilisenin girişine koyacaklarını ifade etti.

Gönüllülerin ‘Sizin için ne yapabiliriz?’ sorusuna Kilise yetkilileri, “Daha sık beraber olalım, daha çok birlikte iyilik yapalım ve dualarda buluşalım.” cevabını verdi.

Beltud gönüllüleri her cuma kilisenin altında evsizler için pişen 600 kişilik yemeğe tatlı ikramıyla katkıda bulunacak.

Fethullah Gülen Hocaefendi dün yayımladığı mesajda bıçaklı saldırıyı tel'in etmiş, başta Fransa halkı olmak üzere Hristiyanlara taziyelerini bildirmişti. 

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