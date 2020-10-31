Samanyolu Haber /Dünya / Nihayet bırakıyor mu? /31 Ekim 2020 21:52

Nihayet bırakıyor mu?

Kraliçe Elizabeth’in 95 yaşına geldiğinde tahtı oğlu Prens Charles’a bırakacağı iddia edildi.

SHABER3.COM

İngiltere’de Kraliyet hakkında makaleler kaleme alan gazeteci Robert Jobson, Kraliçe Elizabeth’in 95 yaşına geldiğinde tahttan ineceğini iddia etti.
  
İngiltere’de önde gelen gazetecilerden Jobson, Kraliçe Elizabeth’in 95 yaşına geldiğinde tahttan ineceğini, yerini 71 yaşındaki oğlu Prens Charles’a (Doğum tarihi: 14 Kasım 1948) bırakacağını iddia etti.

Royston, “Bence yapmak istemeyecek, ancak gerçekçi olmak gerekirse her şeyi Charles’a bırakacağı bir noktaya gelecek.” dedi.

Kraliçe Elizabeth 1952 yılında tahta çıktı ve Winston Churchill’den Boris Johnson’a kadar 14 başbakan gördü.

Kraliçe Elizabeth 21 Nisan'da 94'üncü yaşını kutlamıştı.
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