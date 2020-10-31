İnsanlar rant yüzünden ölüyor

6,8 büyüklüğündeki depremin vurduğu İzmir Bayraklı'da incelemelerde bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Öldüren şey tedbirsizliktir, denetimsizliktir, talandır, şehirlerin rant alanı olarak çeşitli çevrelere peşkeş çekilmesidir.” dedi.





Rant sistemine karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Sancar, "Bu bizim sadece siyasi değil, aynı zamanda insani görevimizdir. Bu düzeni değiştirmek zorundayız canlarımızı ranta yandaş karlarına feda etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, depremin vurduğu İzmir’i ziyaret etti. Partililerle birlikte önce Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören yaralıları ziyaret eden Sancar, Hacılarkırı’nda düzenlenen cenaze merasimine katıldı.





Daha sonra Bayraklı’da yıkılan Rızabey ve Emre apartmanlarındaki çalışmaları yerinde inceleyen Sancar, burada bir açıklama yaptı.





HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, depremle sarsılan İzmir'de yaralıları ziyaret etti.





Sancar şunları dile getirdi: "Depremlerde kurtarma çalışmaları ve yaraları sarma faaliyeti çok önemli olmakla birlikte aslolan depremden önce gerekli tedbirleri almaktır. Çünkü depremin kendisi öldürmez. İzmir dünyada en tehlikeli fay hatları üzerinde bulunan 20 şehir arasında gösteriliyor. Yıllardır İzmir’de de depreme karşı tedbirler alınması uyarıları yapılıyor. Bütün dikkatler İstanbul’a çekilmişken İzmir ile ilgili çalışmalar için de başta TMMOB’a bağlı uzman kuruluşlar, odalar, bizler, diğer uzman kuruluşlar uyarılar yapıyorlar."

"BUGÜNE KADAR FAY KANUNU ÇIKARILMADI"





"Bir Fay Kanunu çıkarılması talebi uyarısı yıllardır yapılıyor. Fay kanunu önemli." diyen Sancar, "Çünkü o kanun çerçevesinde bütün tedbirler alınmak zorunda kalınır. Maalesef bugüne kadar kanun da çıkarılmadı. Yapı denetimi konusunda nasıl bir bozuk düzenin mevcut olduğunu da her gün çeşitli vesilelerle öğreniyoruz. Bunlarla ilgili gerekli düzeltmeler maalesef yapılmıyor." ifadelerini kullandı.

"RANT AĞI YÜZÜNDEN İNSANLAR HAYATINI KAYBEDİYOR"





Denetimsizliktir ve rüşvet rant ağı yüzünden binaların depreme dayanıklı inşâ edilmediğini dile getiren Sancar, "Şurada gördüğümüz binanın etrafında çok sayıda başka binalar var onlar ağır hasarlarla da olsa ayakta duruyor, fakat Emre Apartmanı kolonları görünmeyecek şekilde yerle bir olmuş. Bu da çok açık bir usulsüzlük yolsuzluk ispatıdır. Depremlerden sonra herkes bu sorunları gündeme getirir, geniş çevreler bunlara dikkat çeker ama maalesef bir süre sonra bunlar unutulur." dedi.

"Eğer topluma bu felaketlerin sebepleri unutulursa rant düzeni de denetimsizlik düzeni de kaldığı yerden devam eder." diyen Sancar, "İzmir Depremi acı bedelleri ile birlikte bize unutmama gereğini yeniden ve yeniden hatırlatma vesilesi olmalıdır." diye konuştu.