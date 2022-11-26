Samanyolu Haber /Gündem / "Hükümet her an bir baskın seçim çağrısında bulunabilir" /26 Kasım 2022 20:34

"Hükümet her an bir baskın seçim çağrısında bulunabilir"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Hükümetin ben her an bir baskın seçim çağrısında bulunabileceğini düşünüyorum” dedi.

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Devletin borçlanarak asgari ücrette artış yapıp baskın seçime gideceklerini belirten DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan, şunları dedi: “Hükümetin ben her an bir baskın seçim çağrısında bulunabileceğini düşünüyorum. Özellikle yılbaşında asgari ücrete zam verecekler ya… Devletin var olan her şeyini verdikleri gibi borçlanıp da verecekler. O havayla yani asgari ücretteki artış, memur maaşlarındaki artış, emekli maaşlarındaki artış o hava enflasyon çok yüksek olduğu için hazirana kadar sönecek. Saman alevi gibi parlayacak sonra sönecek. O atmosferi yakalamışken Ramazan’dan önce, martın ortası gibi baskın seçim yapıp geçelim, diye düşünebilirler." dedi. 

Böyle bir durumda hemen adaylarını açıklayabileceklerini belirten Babacan, sözlerini şöyle devam ettirdi; "Seçim tarihi açıklansın. Biz iki gün sonra adayımızı belirleriz. Hiç sorun yok. Çünkü ne zaman yapacaklar bunu? Baskın seçim açıklamasını. Olursa şaşırmayalım diye. Biz o güne kadar zaten ne yapacağız? Adayımızı belirlemeden önce bahsettiğim geçiş sürecinin yol haritasını ve politika ortaklaştırmasını bitirmiş olacağız. Dolayısıyla ondan sonra da ortak adayı konuşup bitirmenin tam ideal bir zamanı olacak yani. Ondan sonra da seçime yetişiriz sorun olmaz.”

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