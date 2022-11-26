Polonya Suudi Arabistan'ı 2 golle geçti

Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Meksika'yla berabere kalan Polonya ile büyük bir sürprize imza atarak Arjantin'i yenen Suudi Arabistan karşılaştı. Heyecanla izlenen maçta karşılaşmayı Polonya 2-0 kazandı. Suudi Arabistan bir penaltı atışından yararlanamadı. Golleri Polonyan'nın yıldız oyuncuları Zielinsky ve Lewandowski kaydetti. Lewandowski kariyerinin ilk Dünya kupası golünü attı.









Suudi Arabistan'ın güzel bir futbol ortaya koyduğu bu maçı kazansaydı tarihinde ikinci kez gruplardan çıkmayı garantileyecekti. Ancak bunu başaramadı.

13. dakikada Suudi Arabistan gole çok yaklaştı. Saud Abdul Hamid sağ kanattan etkili geldi ve topu ceza sahasına çıkardı. Mohammed Kanoo'nun ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı vuruşu kaleci Wojciech Szczesny güçlükle kornere çeldi.

40. dakikada Polonya zorlandığı mücadelede golü bulmayı başardı. Sahasından paslarla çıkan Polonya'da Cash'in pasında Lewandoeski ceza sahasına hareketlendi ve müsait pozisyonda topu ağlara gönderemedi ancak top önünde kaldı. Kaleyi tam önüne alan Zielinsky'nin şutu ağlarla buluştu ve Polonya 1-0 öne geçti.



44.dakikada gelişen Suudi Arabistan atağında Saleh Al Shehri ceza sahasında Bielik tarafından yere düşürüldü. VAR'ın müdahalesi sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Salem Al Dawsari penaltısını Szczesny kurtardı.



55. dakikada Suudi Arabistan'da Salem Al Dawsari sol kanattan topu getirdi ve ceza sahasındaki Abdulelah Al Malki'ye topu çıkardı. Ceza sahası içinde yaşanan karambolde top en son Al Dawsari'nin önünde kaldı. Dawsari'nin şutunu kaleci Szczesny çıkardı.

60. dakikada seri paslaşmalarla Polonya yarı sahasına gelen Suudi Arabistan'da Al Dawsari'nin derinlemesine pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Firas Albirakan'ın şutu üstten auta çıktı. Ardından yine gelen Suudi Arabistan'da bu kez sağ kanattan Mohammed Kanoo'nun sağ çaprazdan yaptığı vuruş dışarı çıktı.



61. dakikada gelişen Polonya atağında ceza sahası önünde topu alan Milik Lewandowski'ye topu bıraktı ve ceza sahasına yöneldi. Lewandowski topu sol kanattan bindiren Frankowski'nin önüne gönderdi ve Frankowski'nin ortasında Milik'in kafa vuruşu direkten döndü.

66. dakikada top bir kez daha direkten döndü. Sağ kanattan yerden yapılan ortaya vuran Lewandowski ilk Dünya Kupası golüne çok yaklaştı ancak olmadı.

79. dakikada baskısını iyice artıran Suudi Arabistan'da sol kanat oyuncusu Saud Abdul Hamid'in ceza sahasına çevirdiği top savunmadan sekti ve Abdulelah Al Malki'nin önünde kaldı. Malki'nin yerden köşeye doğru yaptığı vuruş dışarı çıktı.

82. dakikada Suudi Arabistan savunmadan çıkarken büyük bir hata yaptı ve Lewandowski topu kaptı. Kaleciyle karşı karşıya kalan golcü futbolcu topu filelere gönderdi ve kariyerinde ilk defa Dünya Kupası'nda gol atmış oldu.







Maçın akalan dakikalarında başka gol olmadı ve Polonya sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.





Bu skorun ardından C grubunda Polonya 4 puana yükselirken Suudi Arabistan 3 puanda kaldı. Polonya gruptaki son maçında Arjantin'le karşılaşacak. Suudi Arabistan ise Meksika ile oynayacak.

