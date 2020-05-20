Hulusi Akar ilk kez açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK’de 156 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) Covid-19 vaka sayısı ilk kez açıklandı.





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada "Şu anda 156 arkadaşımızın Koronavirüs testi pozitif" dedi.





Akar, “Dünya genelinde bu musibetle karşılaşan ordular ABD, Almanya, Rusya, İtalya, Fransa gibi, vaka sayısının azlığı bakımında incelendiğinden TSK en başarılı durumda'' diye konuştu.





Akar, 156 pozitif vakanın tamamının kontrol altında olduğunu ve kritik durumda olan vakanın bulunmadığını da ifade etti.