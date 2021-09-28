Hulusi Akar'dan 3 gün sonra gelen İdlib açıklaması

Akar, "Biz Rusya ile yapılan anlaşmadaki esaslara uyuyoruz. Karşı tarafın da mutabakattaki sorumluluklarına sahip çıkmasını bekliyoruz." dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İdlib'de varılan anlaşmanın hayata geçirilme biçiminin 'yavaş ilerlediğini' söylemişti.





Lavrov ayrıca, İdlib'de Suriyeli muhaliflerle teröristleri ayırma çalışmalarının "hedeflenenden çok uzak" olduğunu belirtmişti.

"Biz Rusya ile yapılan anlaşmadaki esaslara uyuyoruz" diyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'nın son günlerde İdlib'de düzenlediği hava saldırılarıyla ilgili olarak "Dileğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Putin ile yapacağı görüşmeyle tekrar mutabakat muhtırasının başlangıcındaki sükunet haline dönülmesidir." diye konuştu.Suriye'nin kuzeyine yönelik son dönemde artan hava saldırılarının ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşüp görüşmeyeceği sorulan Akar, "Görüşebiliriz." yanıtını verdi.Hava saldırılarına ilişkin Rusya tarafından Türkiye'ye yapılan bir açıklamanın olup olmadığının sorulması üzerine Bakan Akar, "Onlar 'oradaki terörist gruplara karşı' bu saldırıları yaptıklarını söylüyorlar. Ama bu saldırılar sonucunda ne ölenlerin ne de kaçanların arasında terörist var. Aylardan beri bunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz Rusya ile yapılan anlaşma çerçevesindeki esaslara uyuyoruz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptık ve büyük bir gayretle bunları yerine getiriyoruz. Karşı tarafın da mutabakattaki sorumluluklarına sahip çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.Söz konusu saldırıların göçün tetiklenmesi ve radikalleşmenin artmasına neden olduğunu vurgulayan Akar şunları söyledi:"Türkiye'nin artık ilave bir göçe tahammülü yok. Bunu herkes biliyor. Bu saldırılarla ayrıca oradaki insanları radikalleştiriyorsunuz. Saldırılarda evini, toprağını kaybeden insanın psikolojisini düşünün. Evini, toprağını geri almak için çözüm arayışına giriyor ve radikalleşme oluyor. Bunu hep anlattık, anlatmaya devam ediyoruz. Ateşkesin devamı, istikrarın sağlanması önemli. İnsanlar Suriye'nin kuzeyindeki topraklarına Türk Silahlı Kuvvetleri kontrolündeki bölgelere gönüllü ve güvenli olarak, onurlu bir şekilde döndüler; zorla değil. Bunların 400 binden fazlası İdlib bölgesinde. Tamamına baktığımızda ise 1 milyondan fazla kişi evlerine, topraklarına döndü."