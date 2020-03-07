"I love you Tayyip" açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 5 Mart Perşembe günü Moskova'da gerçekleştirilen İdlib Zirvesi'nin akabinde yapılan açıklamalar esnasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "I love you Tayyip!" dediği iddialarını tekzip etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmî Twitter hesabından yapılan açıklamada, Lavrov'un Erdoğan'a bahsi geçen ifadeleri söylediğinin iddia edildiği Yol TV haberini iktibas etti.
"I LOVE YOU" DEMEDİ!
Türk medyasının Lavrov'un sözlerini yanlış anladığına işaret edilen mesajda, Lavrov'un "I love you Tayyip!" değil, "I love your tie/Kravatına bayıldım." dediği belirtildi.