Samanyolu Haber /Dünya / "I love you Tayyip" açıklaması /07 Mart 2020 19:15

"I love you Tayyip" açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "I love you Tayyip!" diye hitap ettiği iddiaları üzerine bakanlık bir açıklama yaptı.

Erdoğan: Esed ile görüşüldü, değil mi?

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 5 Mart Perşembe günü Moskova'da gerçekleştirilen İdlib Zirvesi'nin akabinde yapılan açıklamalar esnasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "I love you Tayyip!" dediği iddialarını tekzip etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmî Twitter hesabından yapılan açıklamada, Lavrov'un Erdoğan'a bahsi geçen ifadeleri söylediğinin iddia edildiği Yol TV haberini iktibas etti. 

"I LOVE YOU" DEMEDİ!

Türk medyasının Lavrov'un sözlerini yanlış anladığına işaret edilen mesajda, Lavrov'un "I love you Tayyip!" değil, "I love your tie/Kravatına bayıldım." dediği belirtildi.

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