İbrahim Kalın'dan yeni S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'S-400 ile ilgili planlar aslında daha önce planlandığı gibi gidiyor. Koronavirüs nedeniyle gecikmeler oldu ancak prensipte daha önce olduğu gibi S-400 ile ilgili anlaşmamıza bağlıyız' dedi.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya ve Suriye'deki son duruma ilişkin France 24 kanalına değerlendirmelerde bulundu.





Konuşmasında, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere de değinen Kalın, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında iyi bir ilişki olduğunu söyledi.





Türkiye ile ABD arasında zaman zaman anlaşmazlığın yaşandığı alanlar da olduğunu belirten Kalın, Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerinin aktivasyonuna ilişkin soruya ise "S-400 ile ilgili olarak, planlar aslında daha önce planlandığı gibi gidiyor. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle gecikmeler oldu ancak prensipte daha önce olduğu gibi S-400 ile ilgili anlaşmamıza bağlıyız" yanıtını verdi.