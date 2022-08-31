Samanyolu Haber /Gündem / İç hat uçularındaki 'tavan' fiyata zam geldi /31 Ağustos 2022 22:59

İç hat uçularındaki 'tavan' fiyata zam geldi

Türk Hava Yolları'nda, iç hatlar için bir süre önce belirlenen tavan fiyat uygulamasının artık gerçeli olmadığı iddia edildi.

SHABER3.COM

Bir süre önce iç hat uçuşları için 999 TL olarak belirlenen tavan fiyat uygulamasının Türk Hava Yolları'nda (THY) artık gerçeli olmadığı iddia edildi.

diken.com.tr'de yer alan habere göre Haziran sonunda 990 lira olarak belirlenen iç hat havayolu tavan bilet fiyatlarına sessiz sedasız zam geldi. Türk Hava Yolları’ndan (THY) bilet almak isteyenler belirlenen tavanın çok üstünde fiyatlarla karşılaşıyor.

Akaryakıt fiyatları ve döviz kurlarındaki artışlar ulaşım ücretlerinde yeni zamları beraberinde getiriyor.

Yaklaşık altı ay önce 599 TL’den 699 TL’ye çıkarılan iç hat havayolu tavan bilet fiyatlarına haziranda 990 TL’ye çıkarılmıştı.

Ama bugün bilet almak isteyen yurttaşlar belirlenen bu tavanın çok üstünde rakamlarla karşılaşıyor.

THY’nin sitesindeki fiyatlara göre yeni tavan 1150 TL, aktarmalı uçuşlarda bu rakam daha da yükselebiliyor.
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