Samanyolu Haber /Ekonomi / İcra davaları kaldığı yerden... /15 Haziran 2020 13:44

İcra davaları kaldığı yerden...

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında askıya alınan icra davası açma ve icra takibi 16 Haziran'da yeniden başlayacak.

SHABER3.COM

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yargılamalarla ilgili süreler, Resmi Gazete’de 30 Nisan’da yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 15 haziran 2020’ye kadar ertelenmişti. 

Cumhurbaşkanı kararı ile dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri gibi tüm süreler durdurulmuştu.

İCRA İFLAS İŞLEMLERİ DE ERTELENMİŞTİ

Karar ile hâkim tarafından tayin edilen tüm süreler ile alternatif çözüm yöntemleri ve İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna dair diğer kanunlarda belirlenen süreler de 15 Haziran’a kadar durduruldu. 

Cumhurbaşkanı kararına paralel olarak Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tutuklu ve acil işler, dava zaman aşımı yakın işler ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki davaları 15 Haziran'a kadar erteledi.

ADLİYELER TAM KAPASİTE MESAİYE BAŞLIYOR

Yeni bir uzatma kararı alınmadı. Bu sebeple adliyeler 16 Haziran Salı günü tam kapasite çalışmak üzere kapılarını açıyor. 

Dava açma, başvuru, şikâyet, itiraz ve icra ve iflas işlemleri ile duruşmalar 2 aylık aranın akabinde yeniden başlayacak. 

Duruşmalara verilen ara da sona erecek. 2 aylık ara ve salgın döneminde yaşanan iş uyuşmazlıkları sebebiyle adliyelerin iş yükünün hayli artabileceği ifade ediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İcra davaları kaldığı yerden... Sonraki Haber >>

Başbuğ, Tayyar ve İlk Kez Duyacağınız Gerçekler

Başbuğ, Tayyar ve İlk Kez Duyacağınız Gerçekler

ABD'yi sarsan ikinci siyahi cinayeti en net haliyle kamerada

ABD'yi sarsan ikinci siyahi cinayeti en net haliyle kamerada

Sunucu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi: Bana şiddet uyguladı, yüzüme yumruk bile attı...

Sunucu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi: Bana şiddet uyguladı, yüzüme yumruk bile attı...

ABD'de yine polis şiddeti: Bir siyahiyi daha böyle öldürdüler

ABD'de yine polis şiddeti: Bir siyahiyi daha böyle öldürdüler

7.5 yıllık askerdi şimdi müzik enstrümanları yapıyor

7.5 yıllık askerdi şimdi müzik enstrümanları yapıyor

Emniyet müdürlüğü yayınladı! ’24 saniyede 1 can alıyor’

Emniyet müdürlüğü yayınladı! ’24 saniyede 1 can alıyor’

Tören geçişi sırasında dehşet

Tören geçişi sırasında dehşet

Kardelen Söyleşileri

Kardelen Söyleşileri

Kuytul'dan suskun siyasetçilere: Memleket sizin yüzünüzden batacak, çıkın da konuşun

Kuytul'dan suskun siyasetçilere: Memleket sizin yüzünüzden batacak, çıkın da konuşun

Beyin ameliyatı sırasında zeytin dolması yaptı

Beyin ameliyatı sırasında zeytin dolması yaptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:25:44