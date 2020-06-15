İcra davaları kaldığı yerden...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yargılamalarla ilgili süreler, Resmi Gazete’de 30 Nisan’da yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 15 haziran 2020’ye kadar ertelenmişti.





Cumhurbaşkanı kararı ile dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri gibi tüm süreler durdurulmuştu.







İCRA İFLAS İŞLEMLERİ DE ERTELENMİŞTİ





Karar ile hâkim tarafından tayin edilen tüm süreler ile alternatif çözüm yöntemleri ve İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna dair diğer kanunlarda belirlenen süreler de 15 Haziran’a kadar durduruldu.





Cumhurbaşkanı kararına paralel olarak Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tutuklu ve acil işler, dava zaman aşımı yakın işler ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki davaları 15 Haziran'a kadar erteledi.





ADLİYELER TAM KAPASİTE MESAİYE BAŞLIYOR





Yeni bir uzatma kararı alınmadı. Bu sebeple adliyeler 16 Haziran Salı günü tam kapasite çalışmak üzere kapılarını açıyor.





Dava açma, başvuru, şikâyet, itiraz ve icra ve iflas işlemleri ile duruşmalar 2 aylık aranın akabinde yeniden başlayacak.





Duruşmalara verilen ara da sona erecek. 2 aylık ara ve salgın döneminde yaşanan iş uyuşmazlıkları sebebiyle adliyelerin iş yükünün hayli artabileceği ifade ediliyor.