İddia: Kılıçdaroğlu’na ‘dokunulmayacak’ 400 kişilik liste verildi, çok öfkelendi

Millet İttifakı’nın 2 Mart’taki toplantısından kısa bir süre önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘seçilmesi halinde dokunulmayacaklarına dair güvence istenilen’ 400 kişilik bir liste verildiği ileri sürüldü. kisadalga.net yazarı Ayşe Yıldırım, konuyla ilgili yazısında, “İçinde kimlerin olduğunu tahmin edersiniz. İşte bu liste ve talep Kılıçdaroğlu’nu çok öfkelendirmiş.” ifadelerini kullandı.





Kemal Kılıçdaroğlu’nun mücadele etmeye söz verdiği beşli çeteden, devletin içine çöreklenmiş karanlık yapıdan söz ediyoruz. 6 Şubat’ta Kısa Dalga’da “Kılıçdaroğlu’nun ürküttüğü fincancı katırları” başlıklı yazımda da bu konuya değinmiştim.





O yazıda da yer verdiğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu 31 Ocak’ta partisinin grup toplantısında bugünleri işaret ediyordu aslında: “Asıl panik ne zaman başladı biliyor musunuz? Partimizin uzman ekipleri, Hazine’den çalınan paraların peşine düştüğü an. O raporlar geldiğinde paniğe kapıldılar. Devletin hazinesinden çalınan paranın toplamının 418 milyar dolar olduğunu saptayınca karalama kampanyaları ve suikast tehditleri gelmeye başladı.”





Kendisiyle görüşmek isteyen beşli çeteye kapılarını kapattığını, beşli çete ve mafya ile uğraştığı için uyarılar aldığını defalarca dile getirmişti Kılıçdaroğlu. 5 Temmuz 2022’de sosyal medya hesabından şöyle diyordu Kılıçdaroğlu: “5’li çete ile aramı bulmaya yeltenen sermayedar, holding, piyasa, kim olursa olsun pişman olur; bu böyle biline. Şimdi varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı bırakın.“

Meral Akşener’in ipleri kopardığı Millet İttifakı’nın 2 Mart’taki toplantısından kısa bir süre önce Kılıçdaroğlu’na 400 kişilik bir liste verilmiş. Seçilmesi halinde dokunulmayacaklarına dair güvence istenilen bir liste. İçinde kimlerin olduğunu tahmin edersiniz.





İşte bu liste ve talep Kılıçdaroğlu’nu çok öfkelendirmiş.





İktidar değişse de “müesses nizam“ değişmesin isteyenlere karşı ne diyordu Kılıçdaroğlu: “Görüşme talebi ile geldiklerinde bu görüşmeyi kabul edersem bu kirli düzenin hedefi olmayacağımı da gayet iyi biliyordum. Halkımın şunu çok iyi bilmesi ve beni çok iyi anlaması gerekiyor. Bu çetelerin bir kısmı bu saray iktidarından yani Erdoğan’dan önce de vardı, o zaman da devlet içindeydiler. Her gelen iktidar ile hizalanmış bunlar. Her gelene yedirmişler derine de, mafyaya da yedirmişler. Öyle ya Hazine’yi kolay kolay soydurmazlar adama. Bunlar nasıl insan satın alınacağı konusunda da uzmanlaşmış durumdalar. Bunlarla görüştüğüm an bu çarkın parçası olacaktım. İktidarın ismi değişecekti ama halkın sefaleti aynen devam edecekti. Bir Erdoğan gidecekti ama yerine yeni Erdoğan gelecekti. Halkımız da sefalet içinde kalacaktı.“ Yani mesele göründüğünden en az 418 milyar dolar daha ‘derin’.”