IFLC’den yeni bir müzikal : Işığın Yükselişi

Işığın Yükselişi isimli müzikal ilk olarak Berlin’in ünlü Verti Music Hall’de 26 Haziran günü yerel saatle 16.00’da sahnelenecek. Aylardır süren hazırlıklarda sona gelindi. Berlin’de salon provalarına başlayan sanat ekibi pazar günü sahnelecek büyük gösteriye hazırlanmaya devam ediyor.





“İYİ İLE KÖTÜNÜN ÇATIŞMASI”





“Işığın Yükselişi” müzikalini kaleme alan Nedim Hazar, etkinliği, “Dünya kurulduğundan beri, periyotları değişken ancak sürekli devam eden bir döngünün en çok bilinen ve en çok tekrarlanan öyküsü olarak” niteliyor. Müzikal hakkında detaylı bilgiler paylaşan Hazar “Sankrist kökenli bir kelime olan Samsara, bu durumu en net açıklayan kavramdır. Tarih, düz bir çizgide yol almaz. İniş ve çıkışlar, zirve ve dipleri vardır insanlığın. Kimi zaman karanlığın en koyuluğunda kaybolur insanlık, kimi zaman ise aydınlığın muhteşem ışıltısıyla aydınlanır. Ve döngü tamamlanır.

Tarih, zıtlıkların birbiriyle çatışması. İyi ile kötünün, karanlık ile aydınlığın, siyah ile beyazın, soğuk ile sıcağın.”dedi.





MÜZİKAL BİR ANLAMDA SÖZ, MÜZİK, DANS VE DİĞER GÖRSEL SANATLAR





Işığın yükselişi bu döngüde yaşanan “9 önemli kırılma noktasını yine küresel referans kültürler, söylenceler ile anlatan bir eser” olarak tanımlayan Hazar “Müzikal bir anlamda söz, müzik, dans ve diğer görsel sanatları kullanarak aktarıyor hikayesini.”şeklinde bilgi verdi.





23 ÜLKEDEN BÜYÜK KATILIM





Etkinlikte 23 ülkeden 40 danscı, 24 solist ve 33 dünya orkestra müzisyeni görev alacak.





BERLİN'DEN SONRA SIRADA ABD VE KANADA VAR





Bir yıl içerisinde 3 farklı ülkede (Almanya, ABD ve Kanada) toplam 4 kez sahnelenecek olan gösteri, 2023 yılında çok büyük bir senfonik orkestra ile ortak olarak sahnelenmeye devam edecek.





Geçtiğimiz hafta IFLC, 20.Yıl etkinlikleri çerçevesinde Colors of Voices ve Colors of Voices Türkçe yarışması düzenleyerek 2 yıllık bir aradan sonra sahne programlarına start vermişti. Her iki yarışmanın finaline katılan öğrenciler Işığın Yükseliş’i programında da sahne alacak.Yarışmaya katılan bütün öğrenciler etkinliğin yapılacağı güne kadar profesyonel müzisyenlerle birlikte çalışmalarını devam edecek.