İftar Zamanı, Mustafa Fidan'ı ağırlıyor

MC EU TV İftar Zamanı'nda bugün canlı yayın konuğu Mustafa Fidan ve HRD Genel Sekreteri Oğuzhan Albayrak olacak.
Reha Yeprem'in sunuculuğunu yaptığı programda;
-Ramazan’ı fırsat bilerek hak ve hakikatı nasıl anlatmalıyız?
-Müslümanlar imanlarını nasıl aksiyona çevirebilirler?
-Yapılan hizmetlerin ne tür desteklere ihtiyacı var?
gibi sorular ele alınacak.
Canlı olarak MC EU TV ekranlarında yayınlanacak programa, https://www.youtube.com/watch?v=i4vzYW-1pSM linkinden ulaşabilirsiniz.
Programın saati ise şu şekilde:
İSTANBUL :18.00
BERLİN :17.00
NEW YORK :11.00