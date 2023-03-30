İftar Zamanı, Mustafa Fidan'ı ağırlıyor

MC EU TV İftar Zamanı'nda bugün canlı yayın konuğu Mustafa Fidan ve HRD Genel Sekreteri Oğuzhan Albayrak olacak.







Reha Yeprem'in sunuculuğunu yaptığı programda;





-Ramazan’ı fırsat bilerek hak ve hakikatı nasıl anlatmalıyız?



-Müslümanlar imanlarını nasıl aksiyona çevirebilirler?

-Yapılan hizmetlerin ne tür desteklere ihtiyacı var?





gibi sorular ele alınacak.





Canlı olarak MC EU TV ekranlarında yayınlanacak programa, https://www.youtube.com/watch?v=i4vzYW-1pSM linkinden ulaşabilirsiniz.





Programın saati ise şu şekilde:





İSTANBUL :18.00



BERLİN :17.00

NEW YORK :11.00