Samanyolu Haber /Gündem / İftar Zamanı, Mustafa Fidan'ı ağırlıyor /30 Mart 2023 17:12

İftar Zamanı, Mustafa Fidan'ı ağırlıyor

MC EU TV'de canlı olarak yayınlanan İftar Zamanı, önemli konukları ağırlamaya devam ediyor.

SHABER3.COM

MC EU TV İftar Zamanı'nda bugün canlı yayın konuğu Mustafa Fidan ve HRD Genel Sekreteri Oğuzhan Albayrak olacak.

Reha Yeprem'in sunuculuğunu yaptığı programda; 

-Ramazan’ı fırsat bilerek hak ve hakikatı nasıl anlatmalıyız? 
-Müslümanlar imanlarını nasıl aksiyona çevirebilirler? 
-Yapılan hizmetlerin ne tür desteklere ihtiyacı var? 

gibi sorular ele alınacak. 

Canlı olarak MC EU TV ekranlarında yayınlanacak programa, https://www.youtube.com/watch?v=i4vzYW-1pSM linkinden ulaşabilirsiniz. 

Programın saati ise şu şekilde: 

İSTANBUL   :18.00
BERLİN        :17.00
NEW YORK  :11.00
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