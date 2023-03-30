YSK itirazları kabul etmedi: Erdoğan resmen 3. kez aday!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. kez cumhurbaşkanı olmasına ilişkin tartışmalar sürerken, Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) kritik bir açıklama geldi.







YSK Başkanı Ahmet Yener, Erdoğan'ın 3. kez aday olduğunu resmen duyurdu.





MİLLET İTTİFAKI KARARI!

Kararları açıklayan YSK Başkanı Ahmet Yener, Millet Partisi'nin başvurusu hakkında aldıkları karara ilişkin şunları kaydetti:





"Millet Partisi'nin, Millet İttifakı'nın kendi adını kullandığı ve bu nedenle Millet İttifakı isminin kullanılmaması yönünde yapmış olduğu itiraz öncelikle değerlendirilmiş, kurumumuzda yapılan değerlendirme sonucunda oy çokluğuyla Millet Partisi'nin, 6 parti tarafından oluşturulan Millet İttifakı'nın kullanılmaması yönündeki talebinin reddine karar verilmiştir. Yani Millet İttifakı unvanını 2018'de olduğu gibi 2023 yılı seçimlerinde de kullanılabileceğine oy çokluğuyla karar verilmiştir."





"HER 3 ADAYA YAPILAN İTİRAZLAR..."

Yener, Cumhurbaşkanı adaylarının, adaylıklarına yönelik itirazların da değerlendirildiğini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:





"18 Mart 2023 tarihinde ilan edilen seçim takvimindeki sürece göre, Resmi Gazete'de geçici cumhurbaşkanı adayları listesi ilan edilmiş, çarşamba günü saat 17.00 itibarıyla itirazlar sona ermiş, dün ve bugün yapılan çalışmalarda söz konusu itirazlar değerlendirilmiştir. Kurulumuza alfabetik sıraya göre sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sayın Muharrem İnce'nin ve sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçici aday listesine itirazlarda bulunulmuş ve cumhurbaşkanı adayı olamayacakları yönünde itiraz yapılmıştır.





Kurulumuz her üç adaya yönelik yapılan itirazları değerlendirmiş ve değerlendirmeler sonucu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 77., 101., 106. ve 116. maddeleri ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu 3, 6, 8 ve 8a maddeleri birlikte değerlendirilmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucu oy birliğiyle üç aday yönünden sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sayın Muharrem İnce ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına ilişkin itirazların reddine karar verilmiştir."





RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK

YSK Başkanı Yener, son olarak adayları sıralayarak, şu bilgileri paylaştı:





"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sayın Muharrem İnce ve sayın Recep Tayyip Erdoğan ve sayın Sinan Oğan'ın kesin aday listesinde bulunduklarına karar verilmiş olup, karar ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderilecektir. Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla da cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapacaktır. Ayrıca kurul gündeminde Cumhurbaşkanı'nca alınan seçim yenilenmesi kararının usulüne uygun olmadığı ve bu nedenle alınan seçim kararının iptal edilmesine yönelik başvurular da değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucu başvuruların reddedilmesine karar verilmiştir."



