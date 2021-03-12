İhaleye fesat karıştırmak artık yasal, hem de AKP ve MHP'nin oylarıyla

AKP iktidarın tartışmalı düzenlemesi ile geçen yıl 15 Mart’tan sonra ihalesi yapılan ancak uygulama sözleşmesi imzalanmayan, yurtdışından finanse edilecek projelerin borcu ödenememesi durumunda bu borç Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ödenecek. Muhalefet partileri, bu düzenlemenin, Kanal İstanbul Projesi kapsamında yapılacak Kuzey Marmara Otoyolu’nun ”Nakkaş-Başakşehir Kesimi”nin ihalesini alan Rönesans Holding için hazırlandığını söyledi.
BirGün’de yer alan habere göre, şirkete özel düzenlemeye karşı çıkan muhalefet partileri, Rönesans’ın kazandığı ihalenin torba teklif hayata geçtikten sonra yapılması durumunda hem maliyetinin azalacağını hem de katılımcı sayısının artacağını kaydetti. Muhalefet milletvekilleri, “İhaleye fesat karıştırma” eleştirisinde bulundu.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ihale yapılırken bakanlık garantisi bilinseydi diğer firmaların da teklif verebileceğini belirterek, ”Herkes ona göre pozisyon alırdı. Geçmişe dönük ihaleye fesat karıştırmanın suçüstü hâliyle karşı karşıyayız.” dedi.
CEVAP VERMEK İSTEMEDİ
Teklifin komisyonda yapılan görüşmeleri sırasında da İYİ Partili Halil İbrahim Oral, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İsyurt’a, ”Bu şartlarda yapmış olsaydınız acaba kaç kişi daha ihaleye girebilirdi?.” diye sordu. Bakan Yardımcısı İsyurt, bu soruya karşılık, ”Ona girmeyeyim.” demekle yetindi.