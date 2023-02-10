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İhbar yağıyor… Mütahitler Kaçıyor, çıkış yasağı koyun

Depremde yıkılan 250 daireli Rönesans Rezidans müteahhidi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanırken Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'dan çağrı geldi: "Çok sayıda ihbar geliyor, müteahhitler kaçmaya çalışıyor. Hemen yurt dışı çıkış yasağı koyulmalı."

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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve 10 ili vuran iki büyük depremin yıktığı binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Avukat Erinç Sağkan’dan önemli bir çağrı geldi.

10 Şubat Cuma günü saat 17.00 itibarıyla resmi rakamlara göre 10 ilde toplam 11 bin 302 bina için “yıkıldı” ihbarı yapılırken, depremle ilgili savcılık soruşturmalarının etkin şekilde yürütülebilmesi ve müteahhitler başta olmak üzere sorumluların kaçmaması için Sağkan, hükümete ve savcılıklara çağrıda bulundu.
10 İLDE SUÇ DUYURUSU

Sozcu.com.tr’ye konuşan Sağkan, Hatay’da yıkılan 250 daireli Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun’un Karadağ’a kaçmak üzereyken İstanbul Havalimanı’nda yakalandığını hatırlatarak “Bize müteahhitlerin kaçmaya çalıştığına dair çok sayıda ihbar geliyor. Sorumluların kaçmaması ve delillerin karartılmaması için başta yurt dışı çıkış yasağı ve mal varlıkların dondurulması olmak üzere ivedilikle adım atılmalı” dedi.

TBB olarak dün depremin vurduğu 10 ilin cumhuriyet başsavcılıklarına ihbar mahiyetinde suç duyurusunda bulunduklarını belirten Sağkan, başta yıkılan binaların müteahhitleri ve yapı denetim firması yetkilileri ile tüm sorumlular hakkında başta yurt dışı çıkış yasağı ve mal varlıklarının dondurulması olmak üzere tüm tedbirlerin acil olarak uygulanmasını talep ettiklerini söyledi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Erinç Sağkan
ADALET BAKANLIĞI’NA ÇAĞRI

On binlerce binanın ya yıkıldığını ya da zarar gördüğünü, deprem soruşturmaları kapsamında bu binaların kolon ve kirişlerinden numuneler alınması gerektiğini, bu delillerin toplanması ve kaybolmaması için çok sayıda hukukçuya ihtiyacı bulunduğunu, savcıların tek başlarına yetişme şanslarının olmadığını belirten Sağkan, TBB olarak on binlerce avukatla birlikte bu sürece hiçbir ekonomik beklentileri olmadan katılmak istediklerini de Adalet Bakanlığı’na ilettikleri belirtti.

“Deliller toplanmayıp kaybolursa bu iş cezasızlığa gider” diyen Sağkan, avukatların delil toplama sürecinde yer almasının, tutanaklarda avukatların imzasının da bulunmasının, kamuoyundaki tedirginliği de, olası şaibeleri de ortadan kaldırabileceğini, güven artıracağını söyledi.

Henüz Adalet Bakanlığı ve başsavcılıklardan bir geri dönüş almadıklarını belirten Sağkan, İnşaat Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası’nın da bu soruşturma sürecine katılması gerektiğini, söz konusu odalarda delil toplama için gerekli teknik bilgi ve donanımın olduğunu dile getirdi.
‘ENKAZ KALDIRILMADAN DELİLLER TOPLANMALI’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Deprem bölgesinde yeni konutları 1 yıl içinde TOKİ ile yapıp teslim edeceğiz” dediğini hatırlatan Sağkan, enkazların kaldırılması ve yeni konutların inşaatlarının başlaması öncesinde yıkılan binalarda ivedilikle delil tespiti yapılması gerektiği, aksi takdirde etkin soruşturma yürütülemeyeceği uyarısında bulundu.

Deprem olan illeri ziyaret ettiklerini ve büyük bir kaos gözlemlediklerini belirten Sağkan, savcılıkların şu an cenaze ve otopsi işlemleri ile meşgul olduğunu, bu şartlarda sıranın delil toplamaya gelmesinin çok zor olduğunu, muhakkak TBB ve TMMOB’a bağlı odaların da sürece katılması gerektiğini söyledi.
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