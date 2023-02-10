Samanyolu Haber /Gündem / Yıkılan 14 katlı apartmanın sahibi baba oğul yurtdışına kaçtı /10 Şubat 2023 20:56

Yıkılan 14 katlı apartmanın sahibi baba oğul yurtdışına kaçtı

Türkiye’yi derinden sarsan ve 10 ili etkileyen Kahramanmaraş depremlerinde, büyük hasar alan Adana’da yıkılan binaların arasında yer alan Hasan Alpargün apartmanının sahiplerinin yurtdışına kaçtıkları öğrenildi.

Yıkılan 14 katlı apartman

Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremleri sonrasında Adana’da lüks ve güvenilir site olarak pazarlanıp, depremde kâğıt gibi yıkılan Alpargün apartmanının sahipleri baba Hasan Alpargün ve oğlu Hasan Can Alpargün’ün yakınları, ikilinin deprem günü apar topar Kıbrıs’a kaçtığını ifade etti.

Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde 14 katlı Hasan Alpargün apartmanı da depremde kâğıt gibi yıkılan binalar arasında yer aldı.

Yaklaşık 50 yurttaşın yaşamını yitirdiği binanın müteahhit firması Alpargün İnşaat’ın sahibi Hasan Can Alpargün’ün 7 yıl önce verdiği röportajda aile şirketi olduklarını aktarırken yapılan binaları da şu sözlerle pazarlamıştı: 

“Projelerde her şeyden önce dikkat ettiğimiz şey güvenilirlik ve depreme dayanıklılık.”

Şirketin genç patronu bir reklam çalışması olarak verdiği röportajda “Sıra dışı bir mimar, Hasan Can Alpargün” diye anlatılmıştı. İnşaat şirketinin internetteki sayfasına ise girilemiyor.

Öte yandan 2020 yılında 'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı yarışmaya katılan Hasan Can Alpargün, programdaki tavırları nedeniyle de oldukça eleştirilmişti. 
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