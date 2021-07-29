İki göçmen kadın öğretmen Malta’da tutuklandı, çocukları geçici bakıma alındı

Ülkelerinden çıkmak zorunda kalan iki Türk kadın öğretmen, sahte seyahat belgeleri kullandıkları gerekçesiyle Çarşamba günü Malta’da altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Öğretmenlerin küçük çocukları Malta’da çocuk esirgeme kurumunda geçici bakıma alındı.





“Sahte seyahat belgesi kullanmak suçlamasıyla havaalanında gözaltına alınan 27 yaşındaki Rabia Yavuz ve 29 yaşındaki Muzekka Deneri hakim karşısına çıktı. İki tercümanın yardımıyla kadınlar, bilerek sahte seyahat belgesi kullandıklarını kabul ederek, belgelerin sahte olduğunun farkında olduklarını doğruladılar.





Avukatları Christopher Chircop, cezaya ilişkin sunumlarında, her iki annenin de 2016’daki başarısız darbe girişiminden sonra yurtlarından kaçmak zorunda kalan ve Yunanistan’a sığınan öğretmenler olduğunu açıkladı. Yunan makamları tarafından ülkelerine geri gönderilmemek için anneler, iki ve dört yaşlarındaki çocuklarına daha iyi bir yaşam sunma umuduyla Belçika’ya gitmeye çalıştılar. Avukat, af talebinde bulunurken, bunun diğerlerinden farklı, özel bir durum olduğunu vurguladı. Yabancı bir ülkede annelerinden koparılıp dil ??engeli ve tanıdık olmayan geleneklerle karşı karşıya kalırlarsa, çocuklarının travma yaşayacaklarını da sözlerine ekledi.





Sunumları dinledikten sonra mahkeme, anneleri kendi kabulleri üzerine suçlu ilan etti ve her birini altı ay hapis cezasına çarptırdı. Karar, kadınların küçük oğulları tarafından sürekli feryatlar eşliğinde verildi. Savcılık mahkemeye, annelerinin bir hapis cezasına çarptırılması durumunda ilgili kurum yetkililerinin çocuklara bakmak için mahkeme salonunun dışında beklediklerini bildirdi. Sonuç onlara Türkçe konuşan tercüman tarafından aktarılınca, her iki kadın da gözyaşlarına boğuldu, hıçkıra hıçkıra ağladı ve yardım istedi.”