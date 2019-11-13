İki il başkanı daha istifa etti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 2020 yılı başında olağan genel kurula gidecek.





AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yeni parti kurmaya hazırlanan Ahmet Davutoğlu'nun genel başkan olduğu 2014-2016 döneminde göreve getirilen isimlerin genel kurula kadar tasfiye edileceği belirtiliyor.





Amasya, Manisa ve Kütahya'den sonra bugün de Siirt ve Iğdır il başkanları istifa etti.





SİİRT VE IĞDIR İL BAŞKANLARI DA İSTİFA ETTİ





AKP Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu görevinden ayrıldığını duyurdu.





İstifasını Facebook hesabından duyuran Çalapkulu, “Dört yıldır büyük bir şerefle yürüttüğüm Ak Parti Siirt İl Başkanlığı görevimden bugün itibarı ile ayrılıyorum.” dedi.





AKP Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz 2015 yılından beri yürüttüğü görevinden istifa etti.





“İSTİFALAR OLACAK” DEMİŞTİ







AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir önceki gün yaptığı açıklamada, "Bir kısım istifalar olacak." demişti.





Kandemir'in sözlerinin mürekkebi kurumadan AKP'de Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, Amasya Merkez İlçe Başkanı Necmettin Topsakal, Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş ve Manisa İl Başkanı Berk Mersinli istifa etmişti.

