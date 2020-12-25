Samanyolu Haber /Dünya / İki Müslüman ülke daha İsrail'le normalleşiyor /25 Aralık 2020 10:43

İki Müslüman ülke daha İsrail'le normalleşiyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, başka Arap ve İslam ülkelerinin beklenenden daha kısa sürede ülkesiyle normalleşme sürecine gireceğini söyledi.

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İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Başbakan Benyamin Netanyahu, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'la Kudüs'te bir araya geldi.

Netanyahu görüşme sırasında, "Bazı Arap ülkelerinin bu adımı attığını, bazılarının atmakta olduğunu görüyorsunuz. Tahmin ettiğimizden fazla ülkenin ve belki de beklediğimizden daha hızlı bir şekilde normalleşme sürecine gireceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Jerusalem Post gazetesi, ismini vermeyen bir kaynağa dayandırdığı haberde, Endonezya ve Umman'ın, İsrail'le ilişkileri normalleştirme kararı almaya yakın olduğunu duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Bu iki ülke, 1979’da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü ve dördüncü Arap ülkeleri olmuştu.

Daha sonra Sudan ve Fas da bu normalleşme sürecine katılmıştı.
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