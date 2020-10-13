İkinci defa virüse yakalandı bu kez hayatını kaybetti

Araştırmacılar, Hollanda’da yaşayan yaşlı bir kadının ikinci kere Covid-19'a yakalanıp hayatını kaybettiğini bildirdi. Böylece, ilk kez Koronavirüs'le yeniden enfekte olunması sonucu bir ölüm kayıtlara geçirilmiş oldu. Şimdiye dek yaygın görüş hastalığın ikinci seferde daha kolay atlatılacağı yönündeydi.





Oxford University Press dergisinde yayınlanan bilimsel makaleye göre, Hollanda'da Covid-19'a ikinci kez yakalanan 89 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kadın, nadir görülen bir akyuvar kanseri türü olan Waldenström Makroglobülinemisine sahipti.





Araştırmacılar kadının senenin başında ateş ve öksürük şikayetiyle hastanenin acil servisine geldiğini, yapılan Koronavirüs testinin pozitif çıktığını, sonrasında hastanede 5 gün boyunca yattığını, ardından da sürekli yorgunluk dışında semptomlarının azaldığını belirtti. Bundan yaklaşık 2 ay sonra, yeni bir kemoterapi seansına başlamasının sadece iki gün ardından, artan ateş, öksürük ve nefes darlığı nedeniyle kadın yeniden hastaneye yatırıldı. Koronavirüs testi tekrar pozitif çıkan hastanın antikor testleri ise 4. ve 6. günlerde negatifti.









Araştırma ekibi, her iki enfeksiyondan da test örneklerine ulaştı ve bunlar sayesinde ilk ve ikinci enfeksiyona neden olan virüslerin genetik yapılarının, aynı virüsün mutasyon geçirmesiyle açıklanamayacak kadar farklı olduğu sonucuna vardı. Bu, kadının koronavirüse ikinci kez yakalandığı bulgusunu destekliyor.





Bugüne kadar kaydedilmiş ikinci enfeksiyon vaka sayısı 23, ancak vakalardaki tüm hastalar iyileşti.





İkinci enfeksiyon üzerine yapılan araştırmalar kısıtlı. Zira Kovid-19’a neden virüs olan SARS-CoV-2’yi taşıyan kişiler hastalık belirtileri göstermeden birkaç ay boyunca testlerde pozitif çıkabilirler. Ancak araştırmacılar virüsün genetik yapısının farklı olup olmadığını doğrulamak için her iki enfeksiyondan da örneklere ihtiyaç duyuyor.





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