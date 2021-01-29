Samanyolu Haber /Ekonomi / Her geçen ay öncekini aratıyor /29 Ocak 2021 11:38

Her geçen ay öncekini aratıyor

İkinci el otomobil pazarında, 2020 yılının aralık ayında yüzde 53'ün üzerinde kayıp yaşanırken, 2016 eylül ayından bu yana en düşük rakama geriledi.

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisiyle taşıt üretiminin sekteye uğraması ikinci el oto piyasasında adeta bir patlamaya yol açmıştı. İkinci el pazarına taleple birlikte fiyatlar da büyük yükseliş yaşanmıştı. Kimi modellerde fiyat artışları neredeyse yüzde 100'e kadar çıkmıştı.

Ancak rüzgâr tersine döndü. Bıçak gibi kesilen talepler satış rakamlarına da yansıdı. 2020 yılı ekim ayında başlayan düşüş yıl sonunda da devam etti. 2020 yılı aralık ayında pazarde yüzde 53'ün üzerinde var.

FİYATLAR YÜZDE 15 DÜŞTÜ

Aynı dönemde 350 bin adet seviyesinin altına inen ikinci el otomobil satışları 2016 yılı eylül ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Satışlar azalınca geçen yıl tavan yapan fiyatlar yüzde 10 ila yüzde 15 arasında düştü.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, ikinci el araç piyasasındaki durgunluğu faizlerdeki artışa ve sıfır model taşıtlarda stok probleminin çözülmesine bağladı. Ertemel, 200 bin TL'lik bir araçta son iki ay içinde 20 bin TL düşüş yaşandığını belirtti.
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